Torta di banane in padella, soffice e profumatissima

Soffice e profumata, la torta di banane in padella è perfetta sia per la colazione che per la merenda. Ecco come si prepara.

Il mondo delle torte in padella è davvero vasto e partendo dalle ricette più semplice è facile ottenerne ogni volta una diversa. La nostra torta di banane in padella è buonissima già così, nella sua semplicità, ma volendo è semplicissimo trasformarla in una sorta di banana bread in padella aggiungendo noci e cannella.

Il sapore delle banane rende il dolce perfetto per la colazione o la merenda e basta una spolverata di zucchero a velo per poterne apprezzare tutto il suo gusto unico. Noi lo prepariamo sporcando una sola ciotola e utilizzando una bella padella da 26 cm di diametro antiaderente e con il fondo spesso.

torta di banane in padella

Come preparare la ricetta della torta di banane in padella

Sbucciate la banana matura e schiacciatela in una ciotola fino a ridurla in purea. Unite quindi le uova e lo zucchero e mescolate bene il tutto con una frusta da cucina. Incorporate lo yogurt, l’estratto di vaniglia e l’olio prima, la farina setacciata con il lievito poi e mescolate fino a ottenere un impasto omogeneo. Imburrate alla perfezione una padella antiaderente dal fondo spesso di 26 cm di diametro quindi versate lo zucchero di canna e fatelo caramellare per qualche minuto. Distribuite sul fondo la banana poco matura tagliata a fettine di mezzo centimetro. Coprite poi con il composto preparato. Mettete a cuocere su un fuoco di medie dimensioni, con il coperchio e tenendo la fiamma al minimo. Ci vorranno circa 40 minuti dopo i quali potete aprire e procedere con la prova stecchino. Trasferite su una gratella a raffreddare quindi decorate con una spolverata di zucchero a velo prima di servirla.

Volendo potete aggiungere una manciata di gherigli di noci tritati al coltello e un cucchiaino di cannella per rendere questa torta di banane più simile a un banana bread.

Se l’idea vi è piaciuta vi consigliamo di provare anche la torta di mele in padella, perfetta per tutte le occasioni.

Conservazione

La torta di banane in padella si mantiene sotto una campana per dolci fino a 4 giorni.