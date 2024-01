Torta ACE (arance, limone, carote) Alta e Soffice!

La Torta ACE è un dolce da credenza genuino e buonissimo! Una ciambella alta e soffice a base di succo di arance, limone e carote. Gli stessi ingredienti che compongono la bevanda ACE da cui prende il nome la torta! Immaginatela profumatissima agli agrumi, dalla consistenza così morbida da sciogliersi in bocca e questo colore arancione intenso che fa venire l’acquolina solo a guardarla!

Quando avete voglia di fare il pieno di Vitamine e gusto; preparando la Ricetta Torta ACE , riunirete in 1 solo dolce tutta la bontà della Torta all’arancia , della Torta di carote e della Torta al limone !

La preparazione inoltre è facilissima, senza burro e con pochi ingredienti . Vi occorreranno 15 minuti di tempo, uno sbattitore elettrico e una grattugia per ridurre finemente le carote e le bucce degli agrumi. Motivo per cui vi consiglio di utilizzate frutta biologica. Il tempo di montare tutto, inserire nello stampo e via in cottura in forno. Una volta sfornata ho scelto di glassare la superficie con uno sciroppo di agrumi che ha reso la torta ace ancora più umida e gustosa! ma potete anche saltare questo passaggio e spolverare semplicemente con zucchero a velo.

Meravigliosa da gustare sia per merenda che per colazione! Ma anche per un dessert di fine pasto! Provatela presto e sono sicura che diventerà una delle vostre Torte più amate! da fare e rifare per tutto l’inverno!

Ricetta Torta ace

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 15 minuti 45 minuti 1 h

Costo Cucina Calorie Basso Italiana 321 Kcal

Ingredienti

Quantità per 8 persone – 1 stampo a ciambella o tortiera semplice Per l’impasto della torta ace: 320 gr di farina 00

3 uova medie

230 gr di zucchero

250 gr di carote crude

100 gr di succo di arancia filtrato + buccia di 1 arancia

50 gr di succo di limone + buccia grattugiata di 1 limone

120 gr di olio di semi di girasole

1 bustina di lievito in polvere per dolci (16 gr)

sale 1 pizzico Per la glassa agli agrumi (facoltativo) 2 cucchiai di succo d’arancia

2 cucchiai di succo di limone

3 cucchiai di acqua

1 cucchaio di zucchero

scorze avanzate dalla buccia di arancia e limone

Procedimento