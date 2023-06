Torsione gastrica nel cane, un pericolo mortale: come riconoscere i sintomi

Ecco tutti i sintomi della torsione gastrica nel cane, un pericolo che per il nostro amico a quattro zampe potrebbe essere mortale.

Uno dei problemi che può affliggere un cane è la torsione gastrica, chiamata anche torsione dello stomaco. Dal termine si può già capire di che cosa si tratta. Lo stomaco si attorciglia su se stesso impedendo il passaggio del cibo e questa è una condizione molto pericolosa.

Ma come si fa a riconoscere la torsione gastrica nel cane? Cercheremo di capire i sintomi che possono manifestarsi in modo da riuscire ad intervenire subito. Analizzeremo, inoltre, le cause e le conseguenze di questa condizione medica.

L’unica cosa che dobbiamo, però, tenere presente è che l’animale può morire e che un intervento è assolutamente fondamentale per salvargli la vita. Qui di seguito tutti i dettagli sull’argomento.

Torsione gastrica nel cane: i sintomi

La torsione dello stomaco impedisce a cibo, gas e liquidi di entrare e di uscire. In questo modo le pareti gastriche si dilateranno fino a causare un blocco del flusso sanguigno.

L’interruzione del passaggio di sangue provoca danni e morte dei tessuti di stomaco e milza, prima di estendersi agli altri organi. Se non si interviene in tempo il cane morirà. Ecco perché è fondamentale saper riconoscere i sintomi. Questi sono:

addome gonfio

dolore

conati di vomito

battito cardiaco accelerato

difficoltà a respirare

gengive bianche

salivazione eccessiva

estrema debolezza

Il cane potrebbe anche avere convulsioni e andare in stato di shock. I sintomi possono essere più o meno gravi, comparire più o meno velocemente in base alla condizione specifica. Ma quello che non varia è il bisogno di intervento del veterinario.

Come si interviene

Occorre informare il veterinario dei sintomi che il cane sta manifestando e poi portarlo subito nella clinica o nello studio del professionista.

Qui, quest’ultimo sarà già pronto per un’ecografia per confermare la diagnosi e poi si preparerà per l’intervento chirurgico. Lo stomaco verrà riposizionato in modo corretto e si potranno valutare i danni subiti per un’eventuale terapia.

Le cause della torsione gastrica e come prevenirla

Non è chiaro ad oggi che cosa scatena questa condizione d’emergenza. Gli studiosi hanno individuato una serie di possibili cause e di fattori scatenanti. Questi sono:

grande quantità di cibo

grande quantità di acqua

corsa

giocare appena dopo aver mangiato

Tuttavia, potrebbero incidere anche la composizione e la predisposizione genetica. Alcune razze sono più predisposte di altre. Queste sono il Pastore Tedesco, i Dobermann, Alani e San Bernardo. Insomma, tutti i cani di taglia grande.

Per prevenire questa condizione è necessario tenere il cane in una situazione tranquilla, con diversi pasti nel corso della giornata di piccole quantità. Inoltre, mai fare esercizio fisico appena il cane ha mangiato, ma aspettare almeno un paio di ore.