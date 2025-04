Torri Genex Belgrado, il grattacielo per i fan del brutalismo

Se siete appassionati di architettura brutalista, la Genex Tower di Belgrado è una meta da non perdere, facilmente raggiungibile dall’Italia. Progettata dall’architetto Mihajlo Mitrović e completata nel 1980, la torre è situata nel quartiere di Novi Beograd. Con i suoi 117 metri di altezza (fino a 140 metri con l’antenna), la struttura è composta da due torri collegate da un ponte panoramico. Inizialmente concepita per uffici e appartamenti residenziali, prende il nome dal gruppo Genex, un’importante azienda della ex Jugoslavia. La torre occidentale è dedicata a appartamenti, mentre quella orientale a uffici commerciali. Il ponte al 26° piano, destinato a un ristorante girevole mai aperto, è oggi un tratto distintivo.

La Genex Tower rappresenta un simbolo del brutalismo, con i suoi blocchi di cemento a vista e forme geometriche. Questo stile, malgrado le controversie sulla sua estetica, ha attratto appassionati, fotografi e studiosi che cercano la sua unicità. I particolare dettagli architettonici come l’asimmetria delle finestre e i giochi di luce la rendono irresistibile per gli amanti della fotografia.

Per raggiungere Belgrado dall’Italia, ci sono voli diretti da numerose città, con un tempo medio di volo di un’ora e mezza. L’aeroporto si trova a 18 chilometri dal centro, facilmente accessibile in taxi o autobus. Belgrado offre anche altre attrazioni, tra cui Kalemegdan, con l’antica fortezza, e Skadarlija, il quartiere bohémien. Il Museo Nazionale e la Chiesa di San Sava arricchiscono ulteriormente l’esperienza. La città, situata alla confluenza della Sava e del Danubio, è caratterizzata da un lungofiume suggestivo, perfetto per una passeggiata.