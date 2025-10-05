Torremaggiore promuove salute e benessere con dieta mediterranea

Il Comune di Torremaggiore si distingue per la sua qualità e visione strategica. Sotto la guida del sindaco Emilio Di Pumpo, l’Amministrazione ha ottenuto il secondo posto in un avviso regionale dedicato ai programmi di educazione alimentare e promozione di stili di vita sani. Questo risultato mette in luce la capacità di progettazione dell’Ente e rilancia le politiche locali in ambito salute e educazione.

Il progetto, gestito dai Servizi Sociali, mira a coinvolgere scuole, istituzioni e territorio per diffondere i valori della dieta mediterranea, combattere i disturbi alimentari e promuovere il benessere psicofisico. Saranno coinvolti oltre 330 studenti, e l’impatto si estenderà a tutta la comunità attraverso eventi pubblici e manifestazioni.

Fra le principali attività si trovano “A tavola con la storia”, un percorso che esplora le tradizioni gastronomiche locali, esperienze di agricoltura sociale, educazione alla sana alimentazione e attività sportive. Inoltre, saranno attuate iniziative di marketing territoriale per valorizzare le eccellenze locali, supportate da psicologi ed esperti per affrontare le criticità correlate ai disturbi alimentari.

L’iniziativa coinvolge anche altri comuni come Chieuti, Serracapriola e Casalvecchio di Puglia, insieme a diversi istituti scolastici. Il programma prenderà avvio ufficialmente con una conferenza stampa e comprenderà attività in tutte le scuole, dalle elementari alle superiori, culminando in un hackathon finale con idee innovative da parte degli studenti.

Il sindaco Di Pumpo ha sottolineato che questo riconoscimento conferma la qualità del lavoro svolto e l’impegno del Comune verso i giovani e la crescita culturale del territorio.