Torremaggiore e il progetto per la dieta mediterranea sana

Nell’istituto comprensivo di via Pietro Nenni a Torremaggiore, gli studenti si dedicano con entusiasmo alla cura dell’orto scolastico. Questo progetto regionale promuove l’educazione alimentare e stili di vita sani, e vede Torremaggiore come protagonista della dieta mediterranea, coinvolgendo sei comuni, otto scuole e 330 alunni.

Il programma si concentra su vari aspetti, dai prodotti tipici al rispetto della stagionalità. Gli studenti partecipano a lezioni nelle masserie didattiche, dove esperti, tra cui psicologi, trattano tematiche importanti come i disturbi alimentari. Inoltre, il curriculum include esperienze pratiche come la visita ai mercati locali, dove si riscoprono i prodotti tradizionali e le antiche pratiche alimentari.

Il progetto valorizza la memoria storica legata al cibo, con racconti che rimandano all’infanzia e all’importanza delle ricette familiari. La tradizione culinaria e la dieta mediterranea diventano così centrali anche nelle cucine dei ristoranti, alimentando un rinnovato interesse per la cultura gastronomica locale.

