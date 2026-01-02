Torremaggiore: concerto di Natale con Dj Set e Laser Show

Torremaggiore si prepara a celebrare la fine delle festività natalizie con un evento spettacolare. Martedì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, piazza De Sangro ospiterà “SYNTROPIA”, un Dj Set & Laser Show che trasformerà il cuore della città in una grande pista da ballo a cielo aperto. L’appuntamento è fissato per le ore 21.00 nel piazzale antistante il Castello Ducale De Sangro, dove sarà protagonista Joseph Creatura, dj capace di fondere musica elettronica, giochi di luce e laser in un’esperienza immersiva.

Con “SYNTROPIA” si chiude un ricco calendario di eventi natalizi iniziato il 5 dicembre, che ha animato Torremaggiore per oltre un mese con iniziative dedicate a bambini, ragazzi e famiglie. L’amministrazione comunale ha puntato su una proposta variegata, capace di unire intrattenimento, musica e cultura, valorizzando luoghi simbolo della città. Particolare attenzione è stata riservata agli eventi ospitati all’interno del Castello Ducale De Sangro, ormai riconosciuto come un vero e proprio hub culturale.

Prima della serata conclusiva, il programma natalizio propone ancora due appuntamenti a ingresso libero. Sabato 3 gennaio, alle ore 19.30, nella Parrocchia Spirito Santo, è in programma il Concerto di Natale con la Corale Polifonica Santa Cecilia “Don E. Di Giovine” della Città di Lucera e l’Orchestra da Camera di Lucera. Domenica 4 gennaio, sempre alle 19.30, la Sala del Trono del Castello Ducale De Sangro ospiterà “Classici sotto l’Albero”, un viaggio tra le armonie senza tempo con il Trio Cromie, composto da Gaetano De Palma, Gina Palmieri e Nazario Lapiscopia. Con il Dj Set & Laser Show di “SYNTROPIA”, Torremaggiore sceglie un linguaggio moderno e spettacolare per salutare le festività, offrendo ai cittadini e ai visitatori una serata all’insegna della musica, delle luci e del divertimento.