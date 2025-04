Torre di Palme, la romantica sorpresa dell’Adriatico.

Affacciato sul Mare Adriatico, Torre di Palme è un borgo medievale situato in una dolce collina marchigiana, che offre una vista straordinaria e un’atmosfera romantica. Frazione del comune di Fermo, le sue vie strette e acciottolate regalano ai visitatori suggestivi scorci di un passato ricco di storia. Le antiche mura e le case in pietra raccontano di un luogo che ha mantenuto il suo fascino autentico. Durante il tramonto, il cielo si colora di dorato, creando un ambiente perfetto per passeggiate romantiche.

Il borgo ospita importanti monumenti, tra cui la Chiesa di Sant’Agostino del XIII secolo, famosa per i suoi affreschi e un polittico di Vittore Crivelli. Non lontano si trova la Chiesa di Santa Maria a Mare, situata in una posizione panoramica. L’Oratorio di San Rocco, con il suo elegante portale rinascimentale, e l’antica Torre Merlata, che testimonia la funzione difensiva del borgo, sono altre attrazioni imperdibili.

Per gli amanti della natura, il Bosco del Cugnolo rappresenta una tappa essenziale, con un percorso ad anello di circa due chilometri immerso in una vegetazione lussureggiante. Al suo interno si trova la Grotta degli Amanti, legata alla leggenda di due giovani innamorati, Antonio e Laurina, rendendo il luogo particolarmente affascinante e romantico.

Raggiungere Torre di Palme è semplice sia in auto, uscendo dall’Autostrada A14, sia in treno, scendendo alla stazione di Porto San Giorgio-Fermo. Visitare questo borgo significa immergersi nella storia e nella bellezza naturale delle Marche, rappresentando un connubio perfetto tra mare e collina.