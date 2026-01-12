Toronto Maple Leafs sconfiggono Vancouver Canucks

Il 10 gennaio, il centro dei Toronto Maple Leafs, John Tavares, ha segnato un gol contro i Vancouver Canucks durante il secondo periodo alla Scotiabank Environment. In quella partita, William Nylander ha segnato un gol e due assist, contribuendo alla vittoria dei Maple Leafs per 5-0 contro i Canucks in visita.

Joseph Woll ha effettuato 29 parate, guadagnandosi la seconda eliminazione della stagione e la quarta della sua carriera. Anche Matias Maccelli, Max Domi, John Tavares e Nicholas Robertson hanno segnato per i Maple Leafs, che hanno così ottenuto una striscia di 7-0-2 nelle ultime nove partite.

Thatcher Demko ha concesso tre gol in sei tiri nel primo periodo, prima di essere sostituito da Kevin Lankinen nel secondo periodo. Lankinen ha concesso due gol su 18 tiri, ma i Canucks hanno perso la sesta partita consecutiva. I Maple Leafs erano in vantaggio 3-0 dopo un periodo, nonostante fossero stati battuti 15-6 dai Canucks.

Maccelli ha segnato un gol in power-play a 8:03 dal limite, su passaggio di Nylander, che era rientrato dopo aver saltato sei partite per un infortunio alla parte inferiore del corpo. Un turnover in zona neutra ha poi portato al secondo gol di Toronto, con Domi che ha segnato su un tiro di polso dal cerchio sinistro. Nylander si è poi portato in vantaggio alle 19:40, segnando su un rovescio dopo aver ricevuto un passaggio sul ghiaccio di Steven Lorentz.

Vancouver non è riuscita a convertirsi in quattro giochi di potere nel primo periodo e ha chiuso la partita con 0 su 6 nei giochi di potere. Toronto ha preso un vantaggio per 4-0 alle 13:07 del secondo periodo, con Nylander che ha segnato un gol dopo un turnover di Vancouver. La deviazione di Raty ha colpito il palo destro della porta alle 14:45 del terzo periodo, preservando la dichiarazione di chiusura di Woll. Robertson ha poi portato a casa un gol a 20 piedi alle 19:46 del terzo periodo durante un gioco di potere. Il difensore di Toronto Jake McCabe è tornato dopo aver saltato due partite per un infortunio alla parte inferiore del corpo e ha registrato 17:58 di tempo sul ghiaccio con un tiro in porta. I Maple Leafs giocheranno le prossime quattro partite in trasferta.