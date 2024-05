“Torno in questa sala parto dopo tanti anni..” l’annuncio a sorpresa sui social del famosissimo della tv d’Italia

Si è parlato molto negli ultimi giorni del direttore del Tg La7 per via dello “scontro” a distanza avuto con un’altra conduttrice e giornalista di altissimo profilo. Ma dopo il duello a colpi di “orari televisivi” e frecciatine sul ring televisivo con Lilli Gruber su La7, Enrico Mentana è apparso molto sereno sui social per condividere la gioia della nascita del suo nipotino.

Lo scorso gennaio, in occasione del suo 69esimo compleanno, il magazine ‘Chi’ aveva anticipato che il conduttore e direttore del Tg La7 sarebbe diventato nonno. Adesso, però, quel momento è arrivato con tutte le emozioni che ne conseguono naturalmente. Attraverso una foto scattata nella sala parto, da pochissimo resa pubblica, Mentana annuncia con gioia l’arrivo del nuovo membro della famiglia.

Questa mattina ho fatto ritorno per la prima volta nella sala parto della clinica Mangiagalli, dove sono nato molti anni fa. Tuttavia, c’era qualcosa di più significativo, che mi ha riempito di gioia e orgoglio.

Con queste parole, Enrico Mentana ha dato il benvenuto al suo primo nipotino (o nipotina?), primogenito di Alice, sua seconda figlia, trentaduenne, avuta dall’unione con Letizia Lorenzini Delmilani. Lo scorso gennaio, sempre i fotografi di ‘Chi’ avevano immortalato la cena familiare di Mentana, organizzata per festeggiare il suo compleanno. Insieme a Francesca Fagnani, attuale moglie del giornalista di La7, e ai suoi figli, Enrico Mentana ha spento le candeline prima di ricevere la meravigliosa sorpresa della gravidanza di sua figlia, come ha riportato la rivista.

E finalmente, il bebé sarebbe nato, nella mattina del 9 maggio, ma al momento non si conosce il sesso, né il nome scelto. Tra i commenti al post figurano anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Mara Venier, che ha scritto ‘Auguri’.

Alice Mentana, la mamma che ha regalato la nuova “qualifica” di nonno a Enrico Mentana, è laureata alla Bocconi, lavora per ‘OPEN’ (quotidiano online fondato proprio dal padre) e lo scorso 13 aprile ha annunciato la nascita di una nuova rivista da lei diretta. Nel post di annuncio, ha fatto riferimento anche alla nascita del bebé: “Nascite, compleanni, attese. Tra qualche settimana arriverà il mio terzo e più importante progetto”. Questo bellissimo progetto sembra aver preso forma, e che forma!