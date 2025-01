‘Torniamo da Auschwitz sempre sconvolti’

“Auschwitz provoca un orrore eterno, scuotendo le coscienze e generando angoscia e interrogativi profondi. Non è solo un memoriale di un’epoca passata, ma un ‘non luogo’ dove spazio e tempo si perdono. Ogni visita lascia un segno, portando con sé il monito ‘Mai più’. Quest’anno il Giorno della Memoria è stato celebrato al Quirinale, con la presenza del Presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato, in memoria dell’80° anniversario della liberazione del campo di concentramento. La cerimonia simboleggia l’importanza di unire passato e futuro, con un rinnovato impegno per i valori di pace e giustizia.

Mattarella ha sottolineato la fiducia nei giovani e nei principi della Costituzione, che respinge discriminazioni e intolleranza. È necessario non solo ricordare, ma impegnarsi attivamente per evitare che atrocità simili si ripetano. Auschwitz rappresenta un’aberrazione del genere umano, legata alle leggi razziste del fascismo italiano e alla furia nazista. La Costituzione, frutto del sacrificio di molti, promuove pace, giustizia e libertà, contrastando ogni forma di oppressione e indottrinamento.

Il Presidente ha espresso riconoscenza ai superstiti, come Liliana Segre, per il loro impegno a mantenere viva la memoria. Ha denunciato il crescente antisemitismo, ribadendo che gli italiani di origine ebraica hanno un ruolo fondamentale nella società. È inaccettabile che vengano rivolti insulti razzisti nei loro confronti sui social media, strumenti di libertà che a volte si trasformano in veicoli di violenza. Mattarella ha concluso sottolineando l’importanza di tutelare libertà e giustizia da tali attacchi.”