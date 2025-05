“Tornerà da sola” Maria De Filippi contro la bella di Uomini e Donne: è caos in studio

Oggi, Uomini e Donne ha messo in scena accesi scontri tra corteggiatrici e tronisti, culminando in una puntata carica di emozioni e caos. Gianmarco Steri, protagonista dell’episodio, ha dovuto affrontare comportamenti eccentrici da parte delle sue corteggiatrici, generando tensione nello studio. La situazione si è aggravata dopo che Cristina Ferrara, nella puntata precedente, aveva manifestato l’intenzione di abbandonare il programma.

Gianmarco ha cercato di trattenere Cristina, ma lei ha inscenato una scenetta plateale, ignorando gli inviti alla calma. Nella puntata di oggi, anche Nadia Di Donato e Francesca Polizzi hanno manifestato il loro malcontento allo stesso modo, esprimendo la volontà di lasciare il programma. L’intervento di Gianni Sperti, che ha esortato le corteggiatrici a tornare a sedere, ha momentaneamente calmato gli animi, ma Cristina ha deciso di uscire dallo studio. Gianmarco ha voluto seguirla, ma Maria De Filippi ha sottolineato che, se fosse interessata, sarebbe tornata da sola, e così è accaduto.

Successivamente, Sabrina e Guido, dopo alcune incomprensioni, hanno deciso di continuare la loro conoscenza. Sabrina ha sorpreso tutti rivelando di essere disposta ad accettare che Guido esca con altre donne, suscitando scetticismo tra gli opinionisti.

Infine, un aspro confronto ha coinvolto Diego, Flavio, Isabella ed Elisa, a seguito di un battibecco tra Diego e Isabella riguardo alla divulgazione di dettagli intimi. Isabella, ferita, ha scelto di uscire con Flavio, e in studio la tensione è aumentata, culminando in una critica severa di Tina Cipollari a Isabella. Quest’ultima, accusando Tina di insensibilità, ha lasciato lo studio in lacrime, chiudendo una puntata caratterizzata da forti emozioni.