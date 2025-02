Tornerà con un servizio migliore dopo la squalifica

Jannik Sinner, temporaneamente allontanato dai tornei a causa di una sospensione per doping, sta per riprendere gli allenamenti sulla terra rossa del Monte Carlo Country Club. Inizialmente, Sinner svolgerà un programma di allenamento “a blocchi” per adattarsi a un periodo di inattività di tre mesi, un’esperienza poco comune per un tennista, a meno di infortuni. Paolo Bertolucci, ex capitano della squadra di Coppa Davis, sottolinea che Sinner riprenderà a allenarsi senza racchetta, concentrandosi sulle esercitazioni fisiche e solo in un secondo momento sul tennis, con l’obiettivo di rimanere competitivo.

Durante le prime due settimane, il focus sarà prevalentemente sulla preparazione atletica e il lavoro in palestra. Successivamente, potrà alternare le sessioni di tennis a quelle di allenamento fisico. Bertolucci prevede che Sinner lavorerà per un continuo miglioramento, nonostante i margini siano ridotti data la sua posizione attuale come numero uno al mondo. La monotonia dell’allenamento è vista come una delle sfide principali da affrontare in questo periodo.

Anche Stefano Pescosolido, ex azzurro di Coppa Davis, condivide il suo punto di vista, affermando che lo stop non influirà negativamente sulle performance di Sinner. Sinner sarà pronto a tornare in gioco, focalizzandosi sull’aspetto atletico all’inizio e sulla tecnica successivamente. Pescosolido è fiducioso che Sinner sarà in grado di competere per il titolo agli Internazionali di Roma, suggerendo che questa pausa potrebbe anche rivelarsi vantaggiosa per il giocatore a lungo termine.