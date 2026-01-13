14.3 C
Torneo sportivo interforze a Ferrara

Da stranotizie
È stata presentata in Comune la due giorni sportiva che si svolgerà sabato 17 gennaio al Centro G.B.Fabbri e domenica 18 al Padel Club di viale Po. Il torneo amatoriale sportivo, organizzato da MSP Italia Comitato di Ferrara, prevede partite di padel, calcio a 7 e calciobalilla e coinvolgerà anche le Forze dell’Ordine.

L’iniziativa sportiva è stata presentata martedì nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, con la partecipazione dell’assessore allo Sport del Comune di Ferrara, Francesco Carità, del prefetto di Ferrara, Massimo Marchesiello, e della presidente di MSP Italia Comitato di Ferrara, Lara Liboni. Il torneo avrà un fine benefico, con il ricavato che verrà consegnato al Pronto Soccorso Pediatrico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Anna di Cona.

Il programma prevede tre discipline sportive: calcio a 7, padel e calciobalilla. Il torneo si svolgerà il 17 gennaio al centro sportivo G.B. Fabbri di Via Copparo, con le partite di calcio a sette, e il 18 gennaio al The Padel Club, con le sfide di padel e calcio balilla. Le premiazioni si svolgeranno tra le 17 e le 18 del 18 gennaio, seguite da un momento ricreativo di festa e dalla simbolica consegna di un assegno al Pronto Soccorso Pediatrico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Anna di Cona.

