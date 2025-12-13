Torneo Scolastico Natalizio a Cerignola

Una mattinata di sport e aggregazione si è svolta al PalaTatarella di Cerignola, che per la prima volta è stato adibito a campo da calcio a 5 per ospitare la IV edizione del Torneo Scolastico Natalizio della Solidarietà. Il palazzetto era gremito dagli studenti delle scuole medie Don Bosco, Carducci-Paolillo, Pavoncelli e Padre Pio.

La manifestazione è volta ad aumentare lo spirito collaborativo tra gli istituti scolastici della città e organizzata da Uniti per Cerignola, seconda società calcistica cittadina, da sempre impegnata nel sociale. L’iniziativa rientra in un programma di solidarietà portato avanti in collaborazione con lo Juventus Club Gianni Agnelli di Cerignola, il cui ricavato andrà devoluto a diverse associazioni benefiche della zona.

Lo sport è stato utilizzato come veicolo per il sociale ma anche per accrescere nei ragazzi il senso civico, favorendo rispetto, inclusione e partecipazione attiva alla vita della comunità. Il torneo ha visto la partecipazione di studenti delle scuole medie della città, che si sono sfidati a calcio a 5 per sostenere le associazioni benefiche locali.