Torneo Open maschile a Cesena

Il Circolo Tennis Alberto Ronconi di Cesena sta per ospitare uno degli appuntamenti classici del territorio, il Torneo Open maschile, organizzato in collaborazione con Agenzia d’Affari di Cesena e Cesenatico. Le gare del tabellone, che conta 92 atleti, inizieranno oggi pomeriggio e l’ingresso sarà gratuito per chiunque voglia assistere agli incontri.

Gli organizzatori dichiarano che il torneo sarà un punto di riferimento per gli appassionati del territorio e non solo, con la presenza di tanti atleti quotati provenienti da tutta Italia. Tra loro ci sono le teste di serie, due tennisti in graduatoria mondiale: Alberto Bronzetti e Daniel Bagnolini. In palio c’è un montepremi da 1.500 euro, con 500 euro per il vincitore.

La finale è prevista per il 2 febbraio alle 20, dopo giornate ricche di gare e emozioni. Nei primi turni le gare si svolgeranno dalle 14 alle 23, mentre nella fase finale i match saranno condensati a partire dalle 17 o dalle 18. Tra gli atleti in gara ci sono anche tre giovani promesse emiliano-romagnole: il bolognese Edoardo Ghiselli, il modenese Axel Cremonini e il faentino Diego Tarlazzi.

Il torneo è solo la punta dell’iceberg di una realtà in continua crescita, sia per quanto riguarda i giovani iscritti sia in relazione ai senior impegnati nei vari campionati. Il circolo può contare su circa 280 giovani tesserati e una settantina di agonisti tra i 10 e i 18 anni. Il gruppo femminile tornerà ad avere una sua squadra nella stagione alle porte.