Torneo Open maschile a Cesena

Da stranotizie
Il Circolo Tennis Alberto Ronconi di Cesena sta per ospitare uno degli appuntamenti classici del territorio, il Torneo Open maschile, organizzato in collaborazione con Agenzia d’Affari di Cesena e Cesenatico. Le gare del tabellone, che conta 92 atleti, inizieranno oggi pomeriggio e l’ingresso sarà gratuito per chiunque voglia assistere agli incontri.

Gli organizzatori dichiarano che il torneo sarà un punto di riferimento per gli appassionati del territorio e non solo, con la presenza di tanti atleti quotati provenienti da tutta Italia. Tra loro ci sono le teste di serie, due tennisti in graduatoria mondiale: Alberto Bronzetti e Daniel Bagnolini. In palio c’è un montepremi da 1.500 euro, con 500 euro per il vincitore.

La finale è prevista per il 2 febbraio alle 20, dopo giornate ricche di gare e emozioni. Nei primi turni le gare si svolgeranno dalle 14 alle 23, mentre nella fase finale i match saranno condensati a partire dalle 17 o dalle 18. Tra gli atleti in gara ci sono anche tre giovani promesse emiliano-romagnole: il bolognese Edoardo Ghiselli, il modenese Axel Cremonini e il faentino Diego Tarlazzi.

Il torneo è solo la punta dell’iceberg di una realtà in continua crescita, sia per quanto riguarda i giovani iscritti sia in relazione ai senior impegnati nei vari campionati. Il circolo può contare su circa 280 giovani tesserati e una settantina di agonisti tra i 10 e i 18 anni. Il gruppo femminile tornerà ad avere una sua squadra nella stagione alle porte.

