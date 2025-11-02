22.6 C
Roma
domenica – 2 Novembre 2025
Sport

Torneo Internazionale di Tennis a San Gregorio di Catania

Da stranotizie
Torneo Internazionale di Tennis a San Gregorio di Catania

È partito il torneo di qualificazione del “Città di San Gregorio” che si svolge nei campi in terra rossa del Tennis School “Monte Kà Tira” di San Gregorio di Catania. Questo evento è un importante appuntamento del circuito M15 ITF World Tennis Tour, con un montepremi di 30.000 euro e si concluderà il 16 novembre, comprendendo due tornei di singolare e due di doppio maschile.

Nelle fasi preliminari, si sono esibiti i tennisti Caiden Frost, Bruno Condorelli, Paolo Gabriele Marino e Giorgio Pantò, tutti in lizza per un posto nel tabellone principale. Martedì, scenderanno in campo Simone Consolo e Francesco Scaffidi, che hanno ricevuto le wild card dal club. Tra i partecipanti, si contano almeno quindici atleti siciliani, tra cui il palermitano Gabriele Piraino.

La presentazione ufficiale del torneo si terrà il 3 novembre, alle ore 10, presso il circolo di via Castello. Saranno presenti il direttore tecnico Fabio Scionti, il maestro Giuseppe Zappalà e diversi rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di San Gregorio, Sebastiano Sgroi, e il presidente regionale della FITP, Giorgio Giordano.

Durante l’evento sono previste iniziative promozionali, tra cui attività per gli studenti dell’Istituto “Michele Purrello” e tornei dedicati ad atleti con disabilità fisiche e intellettive.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Incontri per caregiver a Dignano: sostegno e solidarietà
Articolo successivo
Brindisi e il Ventennio: il sostegno di Quarta a Decaro
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.