Torneo Internazionale di Tennis a San Gregorio di Catania

È partito il torneo di qualificazione del “Città di San Gregorio” che si svolge nei campi in terra rossa del Tennis School “Monte Kà Tira” di San Gregorio di Catania. Questo evento è un importante appuntamento del circuito M15 ITF World Tennis Tour, con un montepremi di 30.000 euro e si concluderà il 16 novembre, comprendendo due tornei di singolare e due di doppio maschile.

Nelle fasi preliminari, si sono esibiti i tennisti Caiden Frost, Bruno Condorelli, Paolo Gabriele Marino e Giorgio Pantò, tutti in lizza per un posto nel tabellone principale. Martedì, scenderanno in campo Simone Consolo e Francesco Scaffidi, che hanno ricevuto le wild card dal club. Tra i partecipanti, si contano almeno quindici atleti siciliani, tra cui il palermitano Gabriele Piraino.

La presentazione ufficiale del torneo si terrà il 3 novembre, alle ore 10, presso il circolo di via Castello. Saranno presenti il direttore tecnico Fabio Scionti, il maestro Giuseppe Zappalà e diversi rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di San Gregorio, Sebastiano Sgroi, e il presidente regionale della FITP, Giorgio Giordano.

Durante l’evento sono previste iniziative promozionali, tra cui attività per gli studenti dell’Istituto “Michele Purrello” e tornei dedicati ad atleti con disabilità fisiche e intellettive.