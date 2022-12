Torneo europeo PUBG: Battlegrounds, venerdì su Twitch

In occasione del lancio della mappa Vikendi Reborn in PUBG: Battlegrounds, Krafton ha annunciato Twitch Rivals: PUBG EMEA Showdown, una competizione online che vede la partecipazione di 64 streamer provenienti da tutta l’area EMEA. I principali streamer, tra cui DanucD, Mithrain e WackyJacky101, sono stati nominati capitani delle squadre e si sfideranno in quattro partite per aggiudicarsi una parte del montepremi di 100.000 dollari. La competizione si terrà venerdì 9 dicembre alle 18:00, in diretta streaming. Begüm Gürses, Brand Experience Manager di Krafton, Inc. ha dichiarato: “Dopo il successo del Twitch Rivals: PUBG Turkey Showdown, siamo molto felici di poter riunire l’intera community EMEA in questo nuovo evento. Spero che tutti voi possiate assistere all’evento, per ottenere oggetti fantastici e fare il tifo per i vostri streamer preferiti”. Robin Allemand, Head of Twitch Rivals di Twitch, ha aggiunto: “I concorrenti di Twitch Rivals si sfidano per avere la possibilità di entrare nella storia di Twitch, guadagnare premi e, soprattutto, divertirsi”. Twitch Rivals per PUBG: BATTLEGROUNDS vedrà alcuni dei più rinomati streamer di Twitch sfidarsi a colpi di fragging, condotti da caster amati dai fan che vi racconteranno l’azione in ogni sua fase”.

Gli streamer si sfideranno in quattro partite, ognuna con impostazioni di gioco uniche e con un proprio montepremi e campione. Otto streamer chiave: Moonryde (IT), DanucD (CEE), GaGOD (UK), KayzahR (DACH), LittleBigWhale (FR), Mithrain (TR), WackyJacky101 (Nordics) e xxxthefocusxxx (SP) sono stati scelti come capitani delle squadre e redigeranno i roster da un pool di giocatori disponibili per competere. Ci saranno tre partite con squadre di otto persone e una partita con una sfida tra plotoni 32 contro 32. L’evento sarà trasmesso su twitch.tv/twitchrivals, dove i fan potranno seguire l’azione in ogni momento. La community può anche sintonizzarsi sui canali degli otto capitani che trasmetteranno tutti i loro incontri in streaming. Inoltre, gli spettatori potranno godere dell’esclusivo evento Twitch Drops.