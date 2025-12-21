Torneo estremo di tennis negli Stati Uniti

Il torneo mette in palio un milione di dollari e prevede un regolamento estremo. Non ci saranno set, game o tie-break, poiché ogni match si deciderà con un unico, singolo punto. Al torneo parteciperanno 48 concorrenti, un mix di professionisti, celebrità con wild card e dilettanti qualificati attraverso i campionati statali. Il sorteggio del servizio sarà effettuato con il gioco di “Carta, forbice, sasso”. Chi vince questo gioco decide se servire o rispondere, e chi vince il punto passa il turno, mentre chi lo perde viene eliminato. Questo formato unico e innovativo renderà il torneo molto intenso e imprevedibile. I concorrenti dovranno essere pronti a dare il meglio di sé in ogni singolo punto per avanzare nel torneo. Il vincitore del punto avrà la possibilità di proseguire la competizione, mentre chi perderà dovrà ritirarsi. Il gioco di “Carta, forbice, sasso” aggiunge un elemento di casualità e imprevedibilità al torneo, rendendolo ancora più emozionante.