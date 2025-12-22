Torneo di tennis a Reggio Emilia

Domenica 21 dicembre, il Circolo Tennis di Albinea si è riempito di sorrisi, abbracci, sport e musica in occasione della terza edizione di “Massa and Friends”, un evento nato dal desiderio di un gruppo di amici di dedicare una giornata speciale a Simone Massari, ex tennista e cestista reggiano, malato di SLA. Lo slogan che accompagna “Massa” fin dall’inizio del suo percorso – “Stay strong, stay positive and Never Give Up” – è stato ancora una volta il filo conduttore della giornata.

La mattinata è stata animata da un torneo di tennis e da un quadrangolare di basket che ha visto scendere in campo tanti ex compagni di squadra di Massa, uniti dal piacere di ritrovarsi e condividere qualcosa che va oltre il risultato sportivo. Novità molto apprezzata di questa edizione, la presenza di un deejay famoso che ha accompagnato l’evento con una selezione di musica disco dance anni ’90.

Il cuore dell’evento è stato come sempre la beneficenza. Attraverso le donazioni e l’acquisto delle magliette ricordo, il ricavato è stato devoluto a GAOM di Castelnovo Monti, associazione che opera in Etiopia con il progetto EXTRA FOOD, a sostegno di donne e bambini in condizioni di estrema povertà.

Questa edizione di “Massa and Friends” è stata dedicata ad Andrea Muzzini, amico speciale di Simone, volontario instancabile in Etiopia e malato di SLA, scomparso questa primavera. Un’amicizia nata dalla condivisione di un percorso difficile e diventata negli anni un legame profondo, fatto di confidenze, paure, gioie e sogni. Dedicargli il ricavato della beneficenza è stato un modo per trasformare il ricordo in azione, dando continuità ai valori che Andrea ha incarnato.

Al termine dei tornei, dopo le premiazioni, tutti insieme hanno brindato con panettone e prosecco, scambiandosi gli auguri di Buon Natale in un clima di grande affetto e gratitudine. Un ringraziamento speciale è andato agli organizzatori e a tutte le persone che hanno partecipato e sostenuto l’iniziativa. “Massa and Friends” si conferma così molto più di un evento sportivo: è una rete di amicizie, un gesto collettivo di solidarietà e un messaggio che continua a farsi strada, dentro e fuori dal campo.