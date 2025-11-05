19.6 C
Torneo di Minivolley ad Arenzano: sport e divertimento per tutti

Torneo di Minivolley ad Arenzano: sport e divertimento per tutti

Il Volare Volley organizza un torneo di minivolley domenica prossima al Palazzetto dello Sport di Arenzano. L’evento si svolgerà durante l’intera giornata, con le attività mattutine dedicate ai bambini della categoria GREEN (leve 2016-2017) dalle 9 e quelle pomeridiane per la categoria RED (leve 2014-2015) a partire dalle 14.

Il minivolley non è solo una versione semplificata della pallavolo, ma un gioco educativo che introduce i bambini e le bambine allo sport in modo divertente e sicuro. Le regole sono adattate alle esigenze dei più piccoli, con campi di dimensioni ridotte, reti più basse e palloni leggeri.

L’obiettivo principale non è la vittoria, ma l’apprendimento dei fondamentali del gioco di squadra. Si pone l’accento sullo sviluppo di coordinazione, attenzione e rispetto delle regole. Ogni allenamento rappresenta un’opportunità di crescita, in cui nascono amicizie e si impara l’importanza della collaborazione. Queste esperienze pongono le basi tecniche per un futuro impegno nella pallavolo “dei grandi”.

Il Volare Volley crede fermamente nel valore del settore giovanile; i tornei e le feste di minivolley, come il tradizionale “Park Volley” estivo, sono diventati eventi molto attesi. Bambini, società sportive, allenatori e famiglie si riuniscono in un’atmosfera di entusiasmo e partecipazione, dimostrando che il vero successo del minivolley sta nel divertirsi mentre si impara a giocare insieme.

