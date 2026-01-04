Torneo della Befana a Alassio

Alassio ospita il 26° Torneo della Befana, un importante evento di volley giovanile che vede la partecipazione di 85 squadre in cinque tabelloni. Le sfide si svolgono in 14 impianti di 11 località della Liguria, tra cui Alassio, Imperia, Diano Marina e Albenga. Il torneo proseguirà fino a lunedì 5, con le finali delle categorie Under 12 mista e Under 13 femminile che si terranno oggi al Palaravizza di Alassio.

Nel pomeriggio sono in programma le finali per il podio delle categorie Under 12 mista e Under 13 femminile, con la partecipazione delle formazioni del Cogovalle, che rappresentano la Liguria nel torneo. Il programma prevede le finali per il 3° e 4° posto, seguite dalle finali per il 1° e 2° posto, e si concluderà con la cerimonia di premiazione. Saranno consegnati anche oggetti griffati Un Women Italy e biglietti per assistere alle Finali della Coppa Italia Frecciarossa.

L’organizzazione del torneo è curata dall’Alassio Laigueglia Volley Pgs, con il sostegno del Comune di Alassio e la collaborazione di Gesco. Il torneo rappresenta un importante volano per il turismo e promuove i valori sportivi, la salute e l’integrazione. Le categorie in gara sono Under 12 mista, Under 13 femminile, Under 14 femminile, Under 16 femminile e Under 18 femminile, con la partecipazione di squadre provenienti da diverse regioni d’Italia.