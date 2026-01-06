Torneo Città di Monza di pallanuoto

Al centro natatorio Pia Grande di Monza si tiene oggi il quindicesimo Torneo Città di Monza, un evento importante del calendario sportivo cittadino. La manifestazione è dedicata alla memoria di Alessio Terraneo e Diego Tisiot e unisce agonismo, partecipazione e ricordo.

Il torneo è organizzato dal Nuoto Club Monza, sezione pallanuoto, con il patrocinio del Comune, e ha l’obiettivo di promuovere e consolidare la cultura della pallanuoto sul territorio di Monza e Brianza. Otto squadre partecipano alla competizione: due formazioni del Nuoto Club Monza, Bolzano Nuoto, Coop Parma, Onda Blu Dalmine, Pallanuoto Bergamo, Rari Nantes Verona e Rs Piacenza Pallanuoto 2018.

Il programma prevede un’intensa giornata di gare e confronto sportivo dalle 8.30 alle 19. Il torneo porta il nome di due figure legate al club: Alessio Terraneo, atleta scomparso prematuramente, e Diego Tisiot, storico allenatore del club. Tisiot era un ingegnere e pallanuotista per passione, che aveva guidato il Nuoto Club Monza alla serie B nella stagione 2014-2015 e poi si era dedicato alle giovanili.

Sotto la sua guida, il club aveva conquistato importanti risultati e Tisiot era diventato un punto di riferimento per le generazioni di atleti. Il Nuoto Club Monza continua il percorso iniziato da Tisiot, con risultati importanti nei campionati giovanili e promozionali. Il torneo rinnova ogni anno l’eredità sportiva e umana di Alessio Terraneo e Diego Tisiot.