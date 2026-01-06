3.1 C
Roma
giovedì – 8 Gennaio 2026
Sport

Torneo Città di Monza di pallanuoto

Da stranotizie
Torneo Città di Monza di pallanuoto

Al centro natatorio Pia Grande di Monza si tiene oggi il quindicesimo Torneo Città di Monza, un evento importante del calendario sportivo cittadino. La manifestazione è dedicata alla memoria di Alessio Terraneo e Diego Tisiot e unisce agonismo, partecipazione e ricordo.

Il torneo è organizzato dal Nuoto Club Monza, sezione pallanuoto, con il patrocinio del Comune, e ha l’obiettivo di promuovere e consolidare la cultura della pallanuoto sul territorio di Monza e Brianza. Otto squadre partecipano alla competizione: due formazioni del Nuoto Club Monza, Bolzano Nuoto, Coop Parma, Onda Blu Dalmine, Pallanuoto Bergamo, Rari Nantes Verona e Rs Piacenza Pallanuoto 2018.

Il programma prevede un’intensa giornata di gare e confronto sportivo dalle 8.30 alle 19. Il torneo porta il nome di due figure legate al club: Alessio Terraneo, atleta scomparso prematuramente, e Diego Tisiot, storico allenatore del club. Tisiot era un ingegnere e pallanuotista per passione, che aveva guidato il Nuoto Club Monza alla serie B nella stagione 2014-2015 e poi si era dedicato alle giovanili.

Sotto la sua guida, il club aveva conquistato importanti risultati e Tisiot era diventato un punto di riferimento per le generazioni di atleti. Il Nuoto Club Monza continua il percorso iniziato da Tisiot, con risultati importanti nei campionati giovanili e promozionali. Il torneo rinnova ogni anno l’eredità sportiva e umana di Alessio Terraneo e Diego Tisiot.

Articolo precedente
Disturbi psichiatrici: un’unica radice genetica
Articolo successivo
Svincolo A1, Italia in attesa di tempi certi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.