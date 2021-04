Tornare ad abbracciarsi in sicurezza. Gli anziani di dieci Rsa italiane potranno incontrare di nuovo i propri cari all’interno di stanze degli abbracci, che saranno realizzate grazie alle donazioni dei dipendenti di Bristol Myers Squibb e dell’azienda stessa. Un modo per supportare una delle categorie più colpite dalla pandemia di Covid-19 e aiutare quelle strutture che hanno dovuto gestire un’emergenza nell’emergenza.

“L’abbraccio è simbolo di inclusione e condivisione di emozioni”, ha commentato Emma Charles, General Manager Bristol Myers Squibb Italia. “La stanza degli abbracci incarna i valori dell’inclusione e dell’attenzione al paziente che sono alla base della cultura delle persone che lavorano in Bristol Myers Squibb. È un’iniziativa di natura sociale e di grande spessore emotivo che risponde a qualcosa di più di un’esigenza pratica, cogliendo i bisogni delle persone. La stanza degli abbracci rappresenta il calore, il sostegno, la vicinanza, l’affetto che ognuno vorrebbe dare e ricevere per sentire e fare sentire la propria presenza in un momento di grande emergenza e spesso di solitudine”.