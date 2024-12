Tornano le sirene del settarismo nazionalistico. Il diritto d’asilo è un principio costituzionale

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affrontato il paradosso di una società globale interconnessa che sta tornando a ricadere in divisioni nazionalistiche e etniche. Durante la diciassettesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori alla Farnesina, ha sottolineato l’importanza della diplomazia in un contesto caratterizzato da forze che minacciano di compromettere le norme internazionali. Riguardo ai migranti, Mattarella ha evidenziato come alcuni Stati strumentalizzino la questione, trasformandola in una minaccia, violando le convenzioni internazionali. Ha ricordato il diritto di asilo previsto dalla Costituzione italiana.

Parlando del Medio Oriente, ha descritto il percorso complesso verso la pace, evidenziando la situazione in Libano e l’importanza della Risoluzione 1701 del 2006, che non è stata attuata. Ha esortato a lavorare per la liberazione degli ostaggi israeliani e a porre fine alle sofferenze della popolazione di Gaza, sottolineando la necessità di aiuti immediati. Mattarella ha ribadito che la prospettiva per una soluzione duratura in Palestina è la creazione di due Stati, come corroborato dai ministri regionali, puntando a relazioni che favoriscano la comprensione e la stabilizzazione della regione. Ha insistito sull’importanza della statualità palestinese come condizione per la giustizia e la sicurezza di Israele.

Riguardo alla guerra in Ucraina, che sta per entrare nel terzo anno, il presidente ha denunciato le azioni della Russia contro la popolazione e le infrastrutture ucraine. Ha evidenziato i rischi derivanti dall’intervento di altri attori nel conflitto e ha ribadito il sostegno dell’Italia al rispetto del diritto internazionale e all’integrità territoriale dell’Ucraina. Ha sottolineato l’importanza della sicurezza nucleare, del rilascio di prigionieri di guerra e del rientro dei bambini ucraini rapiti in Russia. Mattarella ha affermato che la pace richiede una cooperazione globale e che l’Italia continuerà a supportare l’Ucraina militarmente, economicamente e diplomaticamente, garantendo il sostegno alla sua prospettiva europea.