Tornano i trekking tra botteghe e natura promossi da Artex

In Toscana, gioielli, ceramiche, sculture e profumi raccontano la cultura locale attraverso un turismo sostenibile e consapevole, grazie a iniziative come “I trekking dell’Artigianato” e “Firenze città dei profumi” organizzati da Artex – Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale. Questi eventi, che riprenderanno in autunno, offrono un’opportunità per scoprire artigiani e i loro laboratori, con la collaborazione di Unicoop Firenze e altre associazioni locali.

Le passeggiate sono itinerari guidati a piedi nei borghi toscani, dove si possono visitare laboratori artigiani e scoprire tradizioni locali. Le prime tappe saranno a Poggibonsi, Monte San Savino, Cetona e Strada in Chianti, dove gli artigiani condivideranno le loro tecniche e curiosità sul mestiere. Queste esperienze sono accompagnate da guide esperte di Andare a Zonzo.

A Firenze, invece, l’attenzione sarà rivolta ai profumi con laboratori interattivi nelle botteghe locali, dove i partecipanti potranno immergersi nel mondo delle essenze con l’assistenza di esperti del settore. Questi appuntamenti mirano a promuovere non solo il patrimonio culturale, ma anche la dimensione economica dell’artigianato, ritenuto un elemento fondamentale per l’identità toscana.

Leonardo Marras, assessore al turismo della Regione Toscana, sottolinea l’importanza di valorizzare questo patrimonio attraverso iniziative che incoraggiano un turismo attento e consapevole, opposto al turismo di massa. L’assessore alla deformazione economica del Comune di Firenze, Jacopo Vicini, condivide l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile, evidenziando come questi eventi celebrino l’artigianato locale e le tradizioni storiche.

Giovanni Lamioni, presidente di Artex, descrive gli itinerari come occasioni uniche per esplorare l’artigianato toscano, mentre rappresentanti di Unicoop Firenze e delle associazioni CNA e Confartigianato confermano l’intenzione di diffondere una nuova cultura turistica basata sull’esplorazione di botteghe e gusti locali piuttosto che solo sulla visita di monumenti.

Il programma è riservato ai soci Unicoop Firenze, con prenotazioni disponibili sui portali dedicati. Queste iniziative rappresentano una rilevante opportunità per avvicinarsi al cuore dell’artigianato toscano, promuovendo la conoscenza e il rispetto per il patrimonio culturale e creativo della regione.