Tornano i saldi di Amazon: date e novità del Prime Day 2025

È passato circa un mese dalla Festa delle Offerte di Primavera e Amazon si prepara già per il Prime Day 2025. Questo evento, riservato agli abbonati Amazon Prime, offre una vasta gamma di sconti. Anche se la data precisa non è stata annunciata, si prevede che si svolgerà a luglio, probabilmente il 15 e 16, e durerà più giorni.

L’abbonamento Prime, che costa 4,99 euro al mese o 49,99 euro all’anno, include vantaggi come sconti esclusivi, consegna gratuita e accesso a servizi come Prime Video, Prime Gaming, Amazon Photos, Prime Reading e Prime Music. Gli studenti possono usufruire di Prime Student a un costo ridotto, con 90 giorni di prova gratuita.

Il Prime Day sarà un evento globale che coinvolgerà oltre all’Italia anche altri Paesi come Australia, Canada, Francia, Germania, India, Spagna e Stati Uniti. Si prevede che Amazon rilascerà ulteriori dettagli sull’evento nelle prossime settimane.

In autunno, di solito a ottobre, l’azienda organizza anche la Festa delle Offerte Prime, simile al Prime Day, diversa per le offerte per gli utenti Prime. È importante notare che i prezzi e la disponibilità dei prodotti possono variare, pertanto è consigliabile controllare su Amazon o altri e-commerce.

In conclusione, gli utenti Prime possono aspettarsi un’estate ricca di vantaggi e sconti imperdibili durante il Prime Day 2025, con l’opportunità di esplorare e approfittare delle offerte esclusive.