Tornano I Cesaroni, Antonello Fassari: "A giugno sul set alla Garbatella"

L’attore della serie cult in onda su Canale 5 fino al 2014: “Ma non so molto altro, per ora”

Tornano ‘I Cesaroni’, la serie cult in onda su Canale 5 fino al 2014 che nelle serate di punta arrivò a registrare 8 milioni di telepettatori. Lo rivela l’attore Antonello Fassari in un’intervista a ‘la Repubblica’, che nella fiction tornerà a vestire i panni di Cesare, il fratello di Giulio. Le riprese dovrebbero partire a giugno prossimo alla Garbatella: “‘I Cesaroni’ sono stati un fenomeno fortissimo. Ma non so molto altro, per ora. Il format spagnolo da cui eravamo partiti era perfetto: toccavamo temi come la fecondazione assistita, il ragazzo che arriva col preservativo… Cose vere”, sottolinea l’attore, raccontando l’enorme notorietà che gli aveva dato la serie: “E’ stato impressionante – dice – Con Max Tortora ci dicevamo, uno va per strada, si sente come se fosse i Beatles, poi torna a casa e mangia da solo davanti alle piastrelle di maiolica. Una schizofrenia totale. C’è la convinzione, che viene dai social, che la gente di spettacolo sia ricca e felice, che tanta visibilità sia tanto guadagno”.

Nulla ancora si sa sul cast della nuova ‘stagione’, quello che è certo è che Alessandra Mastronardi non ci sarà. L’attrice napoletana, che proprio con il personaggio di Eva Cudicini ne ‘I Cesaroni’ aveva raggiunto la celebrità, in una recente intervista ha chiarito che se la fiction fosse ripartita, lei non ci sarebbe stata: “I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna”, ha detto Mastronardi al ‘Corriere della Sera’.