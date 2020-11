Dopo il clamoroso successo di “karaoke”, hit già certificata triplo disco platino, regina indiscussa dell’estate 2020 il cui video sfiora 100 milioni di views e sulla scia di indimenticabili hit multiplatino che hanno conquistato ogni classifica come “Per un milione”, “Non ti dico no” e “Mambo Salentino”, Boomdabash, la band fenomeno degli ultimi anni, torna con “Don’ t worry” l’atteso nuovo singolo in uscita per Soulmatical Music/Polydor (Universal Music Italy) che da venerdì 13 novembre sarà disponibile su tutti i principali digital store e in rotazione radiofonica. Il brano è disponibile in pre save.

