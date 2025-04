tornano a correre grazie a un rimedio cinese

Un veterinario cinese di 53 anni, specializzato in agopuntura, ha ottenuto risultati straordinari nel trattamento di cani paralizzati. Tra i suoi casi recenti, uno riguardava un cane sano colpito da cimurro, una malattia virale che compromette gravemente il sistema respiratorio dei cani. Di fronte all’assenza di cure efficaci e alla possibilità di eutanasia, il veterinario ha optato per l’agopuntura come alternativa. Oltre ai cani affetti dal cimurro, il medico ha trattato anche animali paralizzati a causa di incidenti, riscontrando progressi inaspettati.

Durante un viaggio di studio in Corea del Sud, il veterinario aveva appreso metodologie avanzate di agopuntura, consentendogli di applicare queste tecniche anche agli animali in Cina. I risultati sono stati sorprendenti: molti cani, inizialmente destinati a una vita di immobilità, hanno cominciato a mostrare segnali di miglioramento. Anche se alcuni di loro necessitano ancora di ausili per muoversi, molti hanno ripreso a camminare e correre autonomamente, segnando un’importante conquista.

L’agopuntura ha dimostrato di avere un effetto benefico non solo sui cani, ma anche sui gatti, sebbene i risultati siano stati più significativi nei cani rispetto a quelli degli altri animali. Ogni seduta di agopuntura si traduce in un progresso per gli animali, offrendo loro una seconda opportunità di vita. La tecnica si è rivelata un salvagente per gli animali in difficoltà, contribuendo a rivalutare i benefici della medicina tradizionale nella veterinaria moderna.