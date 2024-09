Torna Volterragusto

È cominciato il conto alla rovescia per la nuova edizione di VOLTERRAGUSTO, attesissimo evento che, come da tradizione, animerà l’autunno toscano nei weekend del 26-27 ottobre e dell’1-3 novembre 2024. Quest’anno il tema della manifestazione sarà il connubio tra Uomo e Natura, una celebrazione della ricchezza del territorio toscano, in particolare di Volterra, storica roccaforte etrusca.

Il fulcro dell’evento sarà la XXVI Mostra Mercato del Tartufo Bianco e dei Prodotti Tipici dell’Alta Valdicecina, con il tartufo locale in primo piano. I visitatori potranno assaporare un’ampia varietà di prodotti offerti dai piccoli produttori, tra cui salumi, formaggi, vini, dolci, confetture e cioccolato. L’evento non si limita solo alle degustazioni; ci saranno anche laboratori, show cooking e degustazioni guidate che permetteranno di approfondire la conoscenza dei prodotti locali.

A rendere l’atmosfera ancora più vivace, ci saranno numerose iniziative collaterali. I TREKKING URBANI offriranno l’opportunità di esplorare una Volterra insolita e misteriosa, mentre visite guidate presenteranno i prodotti tipici del territorio. Non mancherà l’esibizione del Gruppo Storico, Sbandieratori e Musici della Città di Volterra, né il pittoresco Palio dei Caci Volterrani, in collaborazione con il Consiglio dei Priori. Grande attesa anche per la tradizionale battuta di Caccia al Tartufo, che coinvolgerà tartufai e i loro segugi.

Un altro momento saliente sarà la consegna del Premio Jarro, riconoscimento annuale a chi si è distinto nella divulgazione della cultura della buona tavola. La cerimonia si svolgerà nella prestigiosa Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori, alla presenza del Sindaco e degli organizzatori.

VOLTERRAGUSTO offre un programma ricco di eventi, che promette giornate all’insegna del gusto e del relax in uno dei luoghi più affascinanti della Toscana. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si può visitare il sito ufficiale www.volterragusto.com o contattare l’Ufficio Turistico “Volterra, Valdicecina”.

Gli orari dell’evento sono sabato dalle 15 alle 20 e negli altri giorni dalle 10 alle 20. VOLTERRAGUSTO è organizzato dall’Associazione Tartufai dell’Alta Valdicecina, dal Comune di Volterra, dalla Regione Toscana e dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.