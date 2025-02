Torna “Vigneti Aperti” da Marzo a fine Ottobre nelle cantine del Movimento Turismo del Vino

Torna “Vigneti Aperti” con una formula innovativa che unisce visite in cantina e itinerari all’aria aperta, pensata per amanti della natura, famiglie e curiosi del vino. A partire da marzo, il sito del Movimento Turismo del Vino pubblicherà “Wine trekking – i paesaggi del vino” offerti dalle cantine MTV. I visitatori in camper possono trovare indirizzi per soste vicine alle cantine su Agricamper Italia. L’iniziativa, che si svolge da marzo a ottobre, trasforma ogni vigneto in una “tappa” per conoscere il territorio, le piante autoctone e i prodotti locali, favorendo l’interazione con i produttori. È un’opportunità per famiglie, appassionati di trekking e viaggiatori desiderosi di connettersi con la natura.

Vigneti Aperti promuove un turismo sostenibile, sempre più richiesto, con una crescente attenzione alla sostenibilità: il 66% degli enoturisti preferisce aziende con energie rinnovabili. Nasce così una collaborazione tra il Movimento Turismo del Vino e Agricamper Italia, mirando a valorizzare le cantine e i loro territori, incentivando il turismo camperistico. Nel 2023, questo settore ha generato un fatturato di 6 miliardi di euro, evidenziando un interesse in crescita.

Violante Gardini Cinelli Colombini, Presidente del Movimento, sottolinea l’esperienza autentica offerta ai camperisti, che possono scoprire anche realtà produttive meno conosciute. L’app Agricamper permette di trovare facilmente le cantine socie sulla mappa, rendendo possibile prenotare soste gratuite di 24 ore. Questo approccio facilita la scoperta delle bellezze italiane tutto l’anno, promuovendo un turismo consapevole e rispettoso dell’ambiente.