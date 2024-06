Torna Padernello a Tavola – Viaggiare

Di piatto in piatto, passando da un ristorante all’altro, per compiere un tour enogastronomico nei sapori rivisitati della Bassa Bresciana. Torna domenica 23 giugno 2024 Padernello a Tavola, la cena itinerante nel paesino rurale di Padernello – frazione di Borgo San Giacomo (BS) – che vedrà i commensali gustare ricette ispirate al territorio in un percorso conviviale di bontà che da un punto ristoro all’altro condurrà negli spazi dello splendido Castello di Padernello. Un menù a base di ingredienti di stagione e prodotti selezionati tra le aziende locali, che si potrà assaporare, dopo aver parcheggiato al Ristorante La Bianca, a partire da Cascina La Bassa, cascinale adiacente al maniero restaurato grazie ad una raccolta fondi collettiva, nella cui Agripizzeria sarà servita pizza in pala in abbinamento a birra artigianale dell’Agribirrificio Graal. Qui si potrà ritirare il bicchiere con l’apposita sacca da portare sempre con sé. Per l’antipasto bisognerà raggiungere la vicina Osteria Aquila Rossa, dove deliziarsi tra salumi nostrani, insalata di Farro di San Paolo con verdure e tartare di manzo classica. Il Ristorante La Bianca preparerà i primi, a base di calamarata di grano duro con pesce spada, erbe aromatiche e limone, e fagottino di crespella con verdurine, pesto e crescenza. I buongustai si sposteranno poi alla Locanda del Vegnot per degustare roast beef di manzo all’inglese con salsa agli agrumi ed erbe aromatiche con patate al forno, ma anche Grana Padano del Caseificio Giardino Orzivecchi. Le pietanze saranno abbinate ai vini del Consorzio Montenetto. Tappa finale, gli eleganti spazi del Castello di Padernello per il tiramisù artigianale di Cascina La Bassa, distillati delle Distillerie Peroni Maddalena e Caffè Cartapani Cinque stelle.

Il tour enogastronomico prevede tre turni di inizio: alle 19:30, alle 20: 15 e alle 21:00. L’evento è a numero chiuso, con obbligo di prenotazione e acquisto anticipato. Il prezzo è di 40 euro a persona, 18 euro per i bambini fino a 12 anni. La cena itinerante di Padernello a Tavola contribuisce all’utilizzo e al restauro del maniero quattrocentesco, come luogo di storia e cultura dopo anni di abbandono. Per acquistare il menu: https://www.castellodipadernello.it/eventi/padernello-a-tavola-23-6-24/