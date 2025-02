Torna Okoye, ma Sava finisce KO: Udinese, caos portieri

Un’altra brutta notizia per l’Udinese in vista della prossima sfida contro il Parma. Nelle ultime ore, il portiere Razvan Sava si è infortunato, dopo aver preso il posto del già infortunato Okoye. In attesa del recupero del titolare, che è tornato ad allenarsi, sarà Padelli a difendere la porta della squadra guidata da Runjaic.

Il comunicato ufficiale dell’Udinese annuncia che Sava ha riportato una frattura scomposta del quinto dito della mano destra e sarà sottoposto a un intervento chirurgico sabato presso la clinica Villa Stuart di Roma. Questo infortunio rappresenta un ulteriore problema per la squadra, che sta già affrontando difficoltà con altri giocatori assenti.

Con Sava costretto a un lungo stop, Padelli si prepara ad assumere il ruolo di titolare, aumentando la pressione su di lui e sulla formazione in generale. L’Udinese spera di recuperare il suo portiere titolare il prima possibile, ma nel frattempo dovrà affrontare l’imminente partita con un’altra soluzione in porta.

Il team di Runjaic, che già naviga in acque difficili, dovrà quindi adattarsi a questi cambiamenti e cercare di mantenere la solidità difensiva necessaria per affrontare il Parma. La sfida si preannuncia impegnativa e l’assenza di Sava non faciliterà le cose, tenendo conto delle difficoltà già presenti nella rosa. L’Udinese è chiamata a reagire e trovare le giuste strategie per affrontare questa situazione critica nel cammino del campionato.