Torna Malghe in Fiore: evento imperdibile a Rio Pusteria

Con l’arrivo della primavera, l’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria si trasforma in un mosaico di colori e profumi. Dal 31 maggio al 21 giugno si svolgerà “Malghe in Fiore”, un evento che promuove escursioni nella natura e incontri con produttori locali, coinvolgendo oltre 50 malghe e rifugi. Gli hotel partecipanti offriranno piatti preparati con ingredienti freschi delle malghe, per assaporare i gusti autentici dell’Alto Adige.

Il programma prevede attività giornaliere a partire dal 31 maggio, con escursioni all’Alpe di Rodengo-Luson, esperienze di Bike & Cheese, e una combinazione di sport e benessere tramite Bike & Yoga. Rinomate le attività di forest bathing e camminate con colazione in montagna. I visitatori potranno esplorare i laghi alpini della Val di Fundres e gli meleti di Naz, arricchendo la propria esperienza con degustazioni e approfondimenti sulla flora locale.

Inoltre, gli ospiti riceveranno gratuitamente l’Almencard durante il check-in, che consente un viaggio gratuito al giorno sulle cabinovie di Gitschberg-Nesselbahn e Jochtal. Presentando sia l’Almencard che la Mobilcard, si avrà accesso illimitato ai mezzi pubblici dell’Alto Adige, rendendo facilmente esplorabili le bellezze della regione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.viaggiare.net