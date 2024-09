Torna l’Eroica, la XVII edizione da sabato prossimo

Il 5 e 6 ottobre 2024 si svolgerà a Gaiole in Chianti (Siena) la XXVII edizione de L’Eroica, una gara di ciclismo amatoriale vintage che ha raggiunto status globale. Fondata nel 1997 da Giancarlo Brocci, L’Eroica rappresenta un’iniziativa volta a valorizzare il patrimonio ambientale e promuovere uno stile di vita sostenibile e un ciclismo “pulito”. In questo evento, ogni partecipante esprime il proprio eroismo, evidenziando l’importanza di impegnarsi con gioia per una passione genuina.

L’evento è nato anche dall’amore per un ciclismo che ha segnato la storia e la letteratura italiana, con l’intento di riscoprire le vere radici di uno sport caratterizzato da una forte dimensione popolare. L’Eroica recupera i valori del ciclismo del secolo scorso, sottolineando “la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa”. Ispirata dalle gesta eroiche di leggende come Gino Bartali e Fausto Coppi, la manifestazione riflette su bisogni autentici legati al sacrificio e ai limiti fisici, in un’epoca in cui sete, fame e stanchezza erano sentite in modo intenso. Questo ciclismo sapeva promuovere rispetto e creare legami tra avversari.

Quest’anno, L’Eroica ha visto un significativo aumento della partecipazione con 9000 iscritti provenienti da 52 paesi, di cui quasi il 40% stranieri. Cinque i diversi percorsi proposti, con il più lungo che misura 209 chilometri e offre circa 4000 metri di dislivello. Questo percorso è permanente e può essere accessibile tutto l’anno, con partenza e arrivo a Gaiole in Chianti. In particolare, l’edizione del 2024 dedicherà il percorso di 106 chilometri, in programma per domenica 6 ottobre, ai “Cento anni di radio”, rendendo omaggio a un altro simbolo di passione e comunicazione.

L’Eroica non è solo una gara, ma un vero e proprio tributo alla cultura del ciclismo, un evento che riunisce appassionati che condividono valori di passione, rispetto e amore per il ciclismo e le bellezze del territorio.