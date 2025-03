Torna l’anticiclone, ma farà freddo

Nei prossimi giorni il tempo in Italia subirà un cambiamento significativo grazie all’arrivo di un anticiclone. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, a partire dalla prossima settimana è attesa una “decisa svolta a livello emisferico”. Tuttavia, in concomitanza con l’Equinozio di Primavera, previsto per giovedì 20 marzo, giungeranno venti freddi dai Balcani che influenzeranno alcune regioni italiane.

L’Italia si prepara a dire addio alla lunga fase di maltempo caratterizzata da piogge e nevicate, con le ultime precipitazioni attese lunedì 17 marzo soprattutto al Nord Est e nel Centro Sud. Martedì 18 marzo segnerà l’inizio dell’azione dell’anticiclone africano, il quale si estenderà dall’interno del Sahara verso l’Europa occidentale e il Mar Mediterraneo, interessando anche il nostro Paese. Tuttavia, il bordo orientale dell’anticiclone resterà scoperto, permettendo l’ingresso di correnti fredde dai Balcani che influenzeranno il clima italiano.

Nonostante una maggiore presenza del sole in molte regioni, l’arrivo della Primavera con l’Equinozio porterà temperature più basse rispetto alla media, specialmente nel Centro e Nord Italia. Inoltre, si prevede che la stabilità portata dall’anticiclone possa essere solo temporanea. Infatti, verso la fine di marzo si potrebbero ripresentare situazioni di maltempo, con l’arrivo di nuovi fronti instabili provenienti dal Nord Atlantico, che potrebbero portare nuovamente pioggia e maltempo in Italia.