Da venerdì e nel weekend tornano le piogge su tutta Italia per l’arrivo di una perturbazione atlantica che di fatto porrà termine all’ottobrata. Le precipitazioni cominceranno a intensificarsi già nella serata di giovedì a partire dal Nordovest. Il team del iLMeteo.it avvisa che la giornata di venerdì per le regioni settentrionali sarà cupa e piovosa per tutto il giorno. Le precipitazioni potranno risultare a tratti consistenti e temporalesche in Liguria e forti sui rilievi della Lombardia. Il tempo peggiorerà anche in Toscana nel corso del pomeriggio e in tarda serata pure su Lazio e Marche.

