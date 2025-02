Torna in Germania il progetto LoST UE

Dopo il successo del primo evento a Berlino nel 2024, il progetto LoST EU torna in Germania per il secondo anno, con eventi promozionali a febbraio 2025, dedicati a otto DOP italiane: Murazzano, Roccaverano, Ossolano, Strachitunt, Puzzone di Moena, Provolone del Monaco, Vastedda della Valle del Belice e Pecorino Siciliano. L’iniziativa ha come obiettivo la sensibilizzazione dei consumatori e dei ristoratori berlinesi attraverso masterclass e degustazioni. Dal 14 al 23 febbraio si svolgeranno le Restaurant Week in ristoranti di Berlino, permettendo ai clienti di assaporare questi formaggi attraverso banchi d’assaggio gratuiti. Alcuni dei ristoranti participant sono l’Enoteca l’Angolino, Bertolini Feinkost e Bocca di Bacco.

Oltre a Berlino, il progetto si sposterà a Monaco di Baviera il 24 febbraio, considerata un crocevia commerciale con Austria, Svizzera e Italia. Qui, l’enoteca di Eataly ospiterà una giornata dedicata ai formaggi, con una Masterclass e un Walkaround Tasting per professionisti e giornalisti, aumentando la visibilità di questi formaggi italiani che sono difficili da trovare all’estero.

L’evento mira anche a promuovere la produzione artigianale, in contrapposizione con quella industrializzata, mettendo in evidenza l’impegno dei piccoli produttori per una produzione sostenibile. I consorzi delle DOP presenteranno una selezione di formaggi pressoché sconosciuti al pubblico tedesco, illustrando tecniche di produzione e tradizioni. Anche a Monaco si prevede di organizzare Restaurant Week e tasting days, coinvolgendo vari ristoranti e negozi. LoST EU è un progetto dell’Associazione Alte Terre DOP in collaborazione con diversi consorzi di tutela.