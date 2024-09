Torna in anticipo ad Appiano

Nicolò Barella è ansioso di tornare in campo. Dopo aver segnato un gol contro l’Atalanta, il centrocampista dell’Inter è determinato a continuare a esibirsi bene e a regalare soddisfazioni ai suoi fantallenatori. In vista della prossima partita contro il Monza, guidato da Alessandro Nesta, Barella è intenzionato a essere presente a tutti i costi.

Dopo un intervento al setto nasale, Barella ha saltato le partite di Nations League con la Nazionale italiana, dedicando questo periodo a un recupero accelerato. Secondo quanto riportato in un articolo de La Gazzetta dello Sport, il calciatore ha anticipato i tempi di rientro agli allenamenti, che erano programmati per domani. Il tecnico Simone Inzaghi ha concesso alla squadra tre giorni di riposo e ha convocato tutti per riprendere gli allenamenti.

Tuttavia, Barella si presenterà ad Appiano Gentile già oggi, per prepararsi al meglio in vista della sfida contro il Monza. La sua pronta disponibilità è un chiaro segno della dedizione e dell’impegno del giocatore verso la squadra e i suoi obiettivi.