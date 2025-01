Torna il terrore della mucca pazza

Trecento pecore sono state abbattute a Viterbo a causa di focolai di scrapie, un morbo simile alla mucca pazza. Nei primi giorni del 2025, in particolare, sono emersi almeno due casi significativi, generando preoccupazione tra gli allevatori della Tuscia. La Asl di Viterbo ha avviato misure per limitare il rischio di contagio, mentre esperti hanno cercato di rassicurare la comunità locale. I focolai sono stati identificati in due aziende: una a Civita Castellana e l’altra a Sant’Elia. La prima ha registrato 207 casi di contagio, risultando più colpita rispetto alla seconda. Le pecore infette sono state abbattute per prevenire ulteriori espansioni del morbo.

Nonostante le azioni tempestive dell’Asl, le aziende hanno subito gravi perdite economiche e sono state risarcite. Il personale veterinario ha condotto controlli approfonditi sugli animali infetti, riuscendo a intervenire prima che il contagio si diffondesse ad altri allevamenti vicini. Attualmente, l’allerta nella zona sembra essere rientrata, e non si segnalano ulteriori rischi di contagio. Gli esperti continuano a raccomandare cautela, invitando la popolazione a evitare prodotti contenenti scarti animali, mentre le indagini proseguono per comprendere meglio l’impatto di questa ondata di contagio. In conclusione, sebbene la situazione sia stata gestita, resta l’importanza della vigilanza contro potenziali minacce legate alla salute animale nella regione.