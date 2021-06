Nameless Music Festival 2021: la line up, gli artisti e i biglietti per poter assistere all’evento dedicato alla musica elettronica e rap.

Dopo il rinvio dell’edizione 2020 causa pandemia, il Nameless Music Festival è pronto a riaprire i battenti in questa calda estate 2021. Nella nuova location esclusiva tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini (Lecco), l’evento dedicato alla musica elettronica, dance, trap, house, rap e così via il Festival promette di farci ballare per quattro giorni consecutivi, grazie a nomi di primissimo livello come Afrojack e tanti altri. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla nuova edizione di qeusta kermesse unica nel suo genere.

Nameless Music Festival: lineup, date, artisti

L’evento si terrà dal 9 al 12 settembre 2021. e avrà per grandi protagonisti, headliner delle quattro serate, Afrojack, deejay olandese tra i più famosi al mondo (e marito di Elettra Lamborghini), DJ Snake, altro producer e dj tra i più conosciuti, il rapper americano Lil Pump e infine Tiesto, una leggenda vivente dietro la consolle.

Elettra Lamborghini



Saranno tre i palchi del Festival, Lake Tent, Mountain Stage e Igloo Stage, dedicati a tre mondi differenti ma affini come l’elettronica, l’hip hop e la musica latina.

Il programma è chiarissimo e diviso in maniera molto equa. Sul palco del Lake Tent, quello dedicato maggiormente alla musica dance, si alterneranno Benny Benassi, Joel Corry, Merk & Kremont, Morten, Purple Disco Machine, Topic, Boss Doms, DJ Aphrodite, Dopamine, Droeloe, Duke & Jones, EDMMARO, Habstrakt, Hannah Wants, Mazay, Riva Starr, Rudeejay e Vize.

Sul palco del Mountain Stage, dedicato sopratutto alla musica rap, trap e latina, troveranno spazio Elettra Lamborghini, Ernia, Fred De Palma, Gué Pequeno, Luchè, Madame, Seven Zoo, Noyz Narcos, Rkomi, Tony Effe, Ana Mena, Boro Boro, Bresh, DJ Ty1, FSK Satellite, Greg Willen, Geolier, Mambolosco, Night Skinny, Rhove, Rosa Chemichal e Touché.

Infine, nell’Igloo Stage prenderanno posto artisti in rampa di lancio ma già in grado di far battere il cuore a migliaia di persone: Eli Brown, Ralf, The Shapeshifters, Armonica, Astrality, Bassell Darwish, Havoc & Lawn, Giancarlino, GNMR, Luca Vera, Mind Enterprises, Modular Project e Magnvm.

Biglietti per il Nameless Music Festival

Festival ormai storico, che nel corso degli anni ha ospitato artisti di fama internazionale come Alesso, Don Diablo, Lost Frequencies e Steve Aoki, oltre a rapper del calibro di Capo Plaza, Carl Brave, Fabri Fibra, Ghali, Gué Pequeno e Sfera Ebbasta, riparte in questa estate 2021 in un’edizione completamente rivoluzionata nell’area di Annone di Brianza, vicino Lecco, in un contesto immerso nella natura incontaminata pronto ad accogliere il pubblico in massima sicurezza. Per maggiori informazioni sui biglietti visita il sito ufficiale.