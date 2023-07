Torna il GallinaRock, sul palco anche Mellow Mood, Bugo, Giancane

Conto alla rovescia per il GallinaRock 2023, il contest musicale che si terrà dal 5 al 7 agosto, a Gallinaro, in provincia di Frosinone. Il festival, ideato e diretto da Luigi Vacana, che non si è fermato nemmeno durante la pandemia, è giunto quest’anno alla quindicesima edizione. Quest’anno tra gli altri si esibiranno i Mellow Mood, Bugo, Giancane.

È un palco che porta bene quello del GallinaRock, calcato da nomi più blasonati ma anche da band che non avevano ancora conosciuto il successo del grande pubblico. Dai KuTso ai Marta sui Tubi, da Lo Stato Sociale che si è esibito a Gallinaro anni e anni prima di spopolare al Festival di Sanremo ma anche Jago, il nuovo Michelangelo, passato anche lui da questo palco. A conferma dell’indiscussa qualità del format, la Rai ha deliberato anche quest’anno la Media partnership ufficiale attraverso Rai Radio Tutta Italiana. Un palcoscenico da record calcato da circa 250 band, per un totale di oltre 1.200 musicisti. Volti noti ma anche band emergenti, che qui si sfidano a ritmo di rock. Così il GallinaRock, considerato tra i contest più riconosciuti della penisola, ha presentato la line-up dell’edizione 2023. Al via da subito la selezione dei gruppi emergenti, che si contenderanno la possibilità di esibirsi in apertura del concerto clou, insieme a un artistico riconoscimento prodotto in esclusiva dall’Accademia di Belle Arti di Frosinone. Spazio sempre all’arte con il ‘GallinArtRock’, l’area creativa con il trionfale mix di colori che farà da cornice ai live musicali.

Il 5 agosto è prevista la serata di apertura: in scaletta Known Physics, ultimi vincitori del contest, prima di lasciare la scena all’attesissimo concerto dei Mellow Mood, considerati la miglior reggae band italiana e tra le prime tre in Europa. Merito anche dell’intensissima attività live, pronta ad infiammare il GallinaRock con Dance Inna Babylon, che ad oggi ha totalizzato oltre cinquantacinque milioni di visualizzazioni, soltanto su YouTube. In chiusura un travolgente afhershow dei Pakkia Crew.

Sabato 6 agosto, dopo le band finaliste e Modern Stars, sarà invece la volta di Bugo, “l’inafferrabile rivoluzionario della canzone italiana”, come lo ha definito Rolling Stone – che dopo la clamorosa esibizione dei due Sanremo, torna all’origine, all’approccio più istintivo, più rock, incarnato a pieno in “Un bambino”, il nuovo singolo appena uscito. Il 7 agosto il gran finale, con la band vincitrice del contest che aprirà il concertone di Giancane, che segnerà un ritorno sul palco del GallinaRock, con una data ufficiale del “Tutto Male” tour, sulla scia dell’omonimo album disponibile da qualche giorno in diversi formati. Corredati tutti da figurine, il terzo lavoro dell’amatissimo cantautore romano è un booklet alternativo, impreziosito oltreché dalla cover, da 10 illustrazioni ad opera di 8 artisti diversi. Primo tra tutti ovviamente Zerocalcare, che proprio in questi giorni ha confermato la collaborazione con Giancane, che firmerà ancora una volta la colonna sonora e le musiche dei nuovi episodi della felicissima serie.

Sonorità dunque marcatamente segnate anche dal rock puro, in controtendenza rispetto a una società che naviga nell’indifferenza verso gli ultimi. Esattamente come nel Dna del GallinaRock: da sempre promotore e portavoce di valori come la rinuncia all’indifferenza, l’eguaglianza, la non violenza, il rispetto, l’integrazione, la salvaguardia della salute dell’uomo e del pianeta. Un mondo a cui il Festival dimostra concretamente di voler bene attraverso le buone pratiche. Ad iniziare dall’ecosostenibilità, come la formula del ‘plastic free’, che quest’anno sarà esclusiva. Ingressi disponibili sulla piattaforma I-Ticket, musica fino a tarda notte, con le vibrazioni assicurate dai DjSet del dopofestival e musica per tutti, con l’interpretariato in Lis, la Lingua dei Segni Italiana. Condurrà le serate la giornalista Rai Tiziana Iannarelli.