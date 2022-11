Torna il circo a Roma, paura per le gabbie dei leoni a bordo strada

Al X municipio di Roma torna il circo e tra le proteste anche quelle per la paura della troppa vicinanza alla strada delle gabbie dei leoni.

Purtroppo continuano ad esistere e sopravvivere gli spettacoli circensi in cui vengono utilizzati gli animali. Se pur si voglia pensare che questi poveri esseri vengano tenuti bene, si tratta comunque di uno sfruttamento. Il problema però in questo caso non è solo quello etico, ma l’arrivo del circo nel X municipio di Roma ha sollevato le proteste degli abitanti per una questione di paura. Le gabbie dei leoni sembrano essere davvero troppo vicine alla strada e i residenti di Acilia, borgata della capitale, sono spaventati da questa cosa. Per questo sono partite sui social e tramite mail delle campagne per boicottare gli spettacoli e verificare che tutte le strutture siano in regola.

Leoni troppo vicini alla strada, il circo al X municipio di Roma torna nuovamente a far discutere

Ogni volta è sempre la stessa storia, ma tutte le volte sembra che la voce dei cittadini non venga ascoltata. Ad Acilia, frazione della capitale appartenente al X municipio, torna nuovamente il circo. Nonostante le diverse rimostranze che erano state sollevate in passato, l’amministrazione ha dato nuovamente l’ok per l’allestimento di tendoni e gabbie in cui vengono tenuti i poveri animali costretti ad esibirsi. Molte delle proteste arrivano ovviamente dagli animalisti che continuano a battersi per un circo senza animali. Questo perché spesso le condizioni in cui vengono tenuti e addestrati non sono proprio le migliori, ma anche nei casi in cui vengano trattati bene si parla comunque di animali in gabbia e costretti a svolgere dei compiti lontani dalla loro natura.

Oltre agli animalisti e al dissenso per motivi etici, ciò che questa volta ha mosso molti degli abitanti di Acilia è qualcosa di diverso. Il circo allestito nel X municipio di Roma è stato contestato per il timore e la paura che i residenti hanno nel vedere le gabbie dei leoni posizionate a pochissimi metri dalla strada.

Le persone sono spaventate per la loro sicurezza in quanto credono che quegli animali potrebbero riuscire a scappare facilmente dalle loro gabbie e iniziare a girare per le strade circostanti. Proprio per questo motivo, molti cittadini si sono attivati e hanno deciso di tempestare di mail la Poizia Municipale, ma sembra che questo primo tentativo non abbia avuto alcun risultato.

Oltre alla tempesta di mail, l’altra mossa a cui hanno pensato i cittadini di Acilia per contrastare il circo allestito nell’area verde di Via di Macchia Palocco è stata quella di utilizzare i social per condividere messaggi di protesta per invitare tutti a boicottare gli spettacoli circensi. Per farlo le mosse consigliate sono quelle di non recarsi a vedere nessuno spettacolo, così da lanciare un messaggio chiaro e allo stesso tempo non violento. Nella speranza che in questo modo l’amministrazione comunale possa evitare di dare in futuro i permessi. Per quanto riguarda invece la vicinanza delle gabbie alla strada e il timore per la scelta di questa collocazione, l’unica mossa è quella di continuare ad inviare segnalazioni così da spingere la Polizia Locale a fare dei controlli sulla regolarità e sicurezza delle strutture. (G. M.)