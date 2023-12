Torna "Doc – Nelle tue mani", al via la terza stagione della serie con Luca Argentero

Dall’11 gennaio del 2024 in prima serata su Rai1, dopo l’assaggio cinematografico del 18 e 19 dicembre prossimi – L’attore protagonista “Condurre il ‘Festival di Sanremo’? Un invito all’Ariston non si può mai rifiutare”

L’anno nuovo, televisivamente parlando, saluterà il ritorno di ‘Doc – Nelle tue mani’, la serie tv con protagonista Luca Argentero nelle vesti del medico alla prese con la ricostruzione del suo passato e la costruzione del suo futuro, dopo aver perso la memoria compromessa da uno sparo di pistola. Dall’11 gennaio del 2024 – dopo l’assaggio cinematografico del 18 e 19 dicembre prossimi – si vedrà la messa in onda in prima serata su Rai1 della sua terza stagione, 16 episodi per 8 serate, che in qualche modo completa il ciclo, anche se già è più di una ipotesi la realizzazione di una quarta stagione, anche perché, spiegano i produttori, “si potrebbe andare avanti all’infinito”.

“Al via, ero molto curioso su come si sarebbe ripreso il filo delle prime due stagioni tenendo alto il livello della tensione, ma ce l’abbiamo fatta! – esclama soddisfatto Luca Argentero, durante la conferenza nella sala Zavoli della Rai – Il racconto conserva i suoi spunti reali, sia medico-scientifici che in relazione alla gestione del denaro e del potere, senza paura di citare temi sensibili, come il paziente ‘fonte di reddito’, questione estremamente scomoda”. Conferma l’attrice Matilde Gioli: “Sul set, scorrono sentimenti belli, autentici, genuini”.

Quanto al tema della memoria, “ogni ricordo è prezioso – sottolinea Argentero – e contribuisce a creare le persone che siamo”. Nei sui ricordi, sicuramente non c’è quello di voler fare ‘da grande’ il medico… “Dirò di più: Medicina è stata la prima facoltà che ho escluso al momento in cui decidere cosa fare all’Università: non sarei stato capace di convivere con un tasso così alto di responsabilità, che arriva fino al punto di poter essere decisivo per la vita delle persone”.

Nessuna esclusione, invece, per una eventuale conduzione del ‘Festival di Sanremo’: “Un invito all’Ariston è sempre bene accetto e non si può mai rifiutare – premette – Certo, un conto è salire sul palco, un conto è presentare la kermesse. E poi, oramai, il ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo è diventato un incarico ‘istituzionale’!”.

E a proposito di incarichi istituzionali, pieno entusiasmo nei vertici Rai per la ripresa d

i ‘Doc’. “Grande successo di una grandissima squadra, in tutti i suoi componenti, non solo come cast – riconosce Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction – E’ una bomba, è quello che noi vogliamo, c’è tutto quel che riguarda i percorsi umani ed è una serie capace di varcare i confini nazionali, di essere attrattiva anche fuori dall’Italia”.

Nella terza stagione di ‘Doc’, sarà raccontata la sfida più dura per il protagonista, il primario Andrea Fanti: affrontare un passato diverso da quello che gli hanno raccontato, per poi ricominciare dall’unica cosa per lui essenziale, ovvero curare i pazienti per curare sé stesso, cercando di raggiungere gli obiettivi fissati dalla direzione sanitaria senza rinunciare alla qualità e alla attenzione verso i suoi malati”.

(di Enzo Bonaiuto)