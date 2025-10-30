Torna a Tula il festival musicale Voci da Tula dopo pause

Il festival musicale biennale “Voci da Tula” torna dopo dieci anni di pausa, con la quarta edizione in programma. Questo evento, pensato da Luigi Branca, ha l’obiettivo di premiare le migliori voci accompagnate da un’orchestra, frutto di settimane di prove per garantire prestazioni impeccabili.

Le iscrizioni per il festival del 2026 sono già aperte, ed è possibile contattare il direttore artistico Giovanni Becca per partecipare. L’evento si terrà nella bella stagione, nella piazza principale di Tula, e potrebbe svolgersi in due o più serate. I preparativi sono in corso: l’orchestra è in fase di formazione, la sala prove è pronta e sono già arrivate alcune pre-adesioni. La giuria, presieduta da Francesco Manai, è quasi completata.

Questa edizione segna la ripresa del festival, che non si svolgeva dal 2016, anno in cui vinse la cantante ozierese Liuscia Sanna. Le vincitrici delle edizioni precedenti sono state Raffaele Pigozzi e Lella Cossu. La manifestazione, pur essendo relativamente giovane, ha già una storia significativa e ha regalato emozioni sia agli artisti che al pubblico, sempre numeroso.

Quest’edizione sarà dedicata al ricordo di Gavino Sini, uno degli organizzatori del festival scomparso nel 2019. Sini ha condiviso il lavoro con Giovanni Becca, Feliciana Cocco e Franco Coro, contribuendo a rendere il festival un evento speciale per tutti.