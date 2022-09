Torna a Torino Tennis & Friends, Official Charity Event Atp Finals 2022

Torna a Torino Tennis & Friends – Salute e Sport, l’“Official Charity Event” delle Nitto ATP Finals di Torino 2022. Quest’anno al centro della manifestazione la salute e la prevenzione di giovani e donne. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno (che ha registrato, tra visite e check up mirati oltre 2000 prestazioni gratuite), Tennis & Friends, darà il via alla sua seconda edizione nel capoluogo piemontese, anticipando, come partner ufficiale della Commissione Europea, la Settimana Europea dello Sport.

Per tre giorni, il 16, 17 e 18 settembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00, si terrà allo Stadio del Tennis, nella sede del “Circolo della Stampa Sporting”, in corso Agnelli, 45, il progetto sociale che da oltre dieci anni promuove e sostiene la diffusione della prevenzione gratuita e la prevenzione della salute, sarà patrocinato dal Comune di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla ASL Città di Torino e con la preziosa collaborazione della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS. L’evento, che quest’anno avrà come tema “La prevenzione parte dai Giovani”, oltre a screening e visite mediche gratuite, dedicherà un’intera giornata, quella del 16 settembre, ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie che saranno coinvolti in intrattenimenti ludico creativi legati ai temi della salute, dello sport e delle tematiche sociali e offrirà anche a loro percorsi clinici gratuiti di prevenzione. La giornata aprirà ufficialmente la manifestazione e le attività del Villaggio della Sport in collaborazione con le maggiori Federazioni Sportive (Sport e Salute, Nitto Atp Finals e FIT – Federazione Italiana Tennis, CONI e Federvolley). Special guest: la show girl Edelfa Chiara Masciotta, il noto biker Vittorio Brumotti e l’ex calciatore italiano, Stefano Sorrentino.

Inoltre, al Villaggio della Salute, sarà possibile usufruire, in tutte le tre giornate, delle aree sanitarie, suddivise in 23 branche specialistiche, a cura dell’eccellenze sanitarie del territorio. Saranno presenti oltre 300 specialisti delle seguenti aree sanitarie: dall’ASL Città di Torino, Istituto di Candiolo – IRCCS e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS, l’Ospedale Mauriziano Umberto I, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza, J Medical, l’Ospedale Koelliker, l’Istituto di Medicina dello Sport, la Clinica Santa Caterina da Siena – GVM Care and Research e il Maria Pia Hospital.

Sabato 17 invece, si terrà un importante convegno dove attraverso dibattiti, interviste e tavole rotonde, si darà spazio ad uno dei grandi temi del nostro tempo: “Lo Sport come alleato della Prevenzione delle Donne”. A partire dalle 11:00 saranno presenti per il taglio del nastro inaugurale e un incontro con la stampa e media tv, le principali istituzioni politiche, sanitarie e sportive che, dopo i saluti istituzionali, lanceranno ufficialmente anche la “Settimana Europea dello Sport 2022”. L’evento sarà presentato dalla conduttrice Rai, Veronica Maya mentre per i vari talk scientifici, modererà la giornalista dell’Adnkronos, Attilia Brocca.

Attraverso dibattiti, interviste e tavole rotonde, si entrerà nel vivo dell’evento, insieme al Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Michele Sciscioli, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l’Assessore della Sanità- Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, l’Assessore allo Sport – Regione Piemonte, Fabrizio Ricca e l’Assessore allo Sport Regione Piemonte, Domenico Carretta, Assessore allo Sport e grandi eventi, Evelina Christillin, membro UEFA e Fifa Council, Massimo Gaudina, Capo della rappresentanza della Commissione Europea a Milano, il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, SpA Vito Cozzoli, il fondatore di Tennis and Friends, il prof. Giorgio Meneschincheri, e il presidente del Circolo della Stampa Sporting, Pietro Garibaldi. Insieme all’eccellenza sanitaria torinese, con il prof. Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino – Regione Piemonte e Commissario dell’Azienda Zero, il prof. Giovanni Di Perri. Direttore SCDU Malattie infettive presente anche la Presidente della Fondazione Incontra Donna, Adriana Bonifacino.

“Al centro del nostro progetto ovviamente c’è la prevenzione e lo sport che mai come ora torna protagonista. Promuovere l’attività fisica, infatti, è un’azione di sanità pubblica prioritaria, sempre più spesso inserita nei piani e nella programmazione sanitaria di tutto il mondo. Non a caso Il “Piano d’azione globale OMS 2018-2030 promuove l’attività fisica proprio grazie alla richiesta di avere una guida aggiornata e un sistema di riferimento delle azioni politiche efficaci e attuabili per aumentare l’attività fisica a tutti i livelli, e definisce quattro obiettivi strategici (active society, active environments, active people, active systems – cioè: società attive, ambienti attivi, popolazione attiva, sistemi attivi).”dichiara Giorgio Meneschincheri, Direttore delle Relazioni esterne della Fondazione Policlinico A. Gemelli, medico chirurgo, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento di Tennis and Friends.

L’evento si concluderà domenica 18 settembre. Insieme ai consulti e visite specialistiche gratuiti, alternati ad momenti di sport. Al fine di promuovere l’attività sportiva e la solidarietà, infatti scenderanno in campo gli stessi medici che saranno protagonisti del torneo di Tennis a squadre Sanità vs Resto del Mondo e nel torneo di squadre giovanili Piemonte vs Lazio e il Torneo di Padel “Associazione Medici Padel Italiani – 1^ Edizione”. Concluderà la tre giorni della manifestazione la cerimonia finale di ringraziamento e alle ore 21:00, a cura del Circolo della Stampa Sporting, lo spettacolo serale SET in SCENA, con l’artista Neri Marcorè Live Band.

Molti gli ambassador che scenderanno in campo per la prevenzione: Jimmy Ghione, Luca Zingaretti, Chiara Masciotta, Veronica Maya, Paolo Bonolis, Maria Di Filippi, Ciro Ferrara, l’atleta paralimpica Carlotta Gilli, Fiorello, Vittoria Castagnotto, Myriam Fecchi, Vittorio Brumotti, Stefano Sorrentino, Neri Marcorè, Albano Carrisi, Max Giusti, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e Jeremias Rodriguez e Flaminia Bolzan. Sono stati invitati a partecipare Cristina Chiabotto, gli ex calciatori di Juve e Torino e, in veste di ambassador della Settimana Europea dello Sport 2022, presente anche Andrea Lo Cicero e l’ex campionessa di ginnastica ritmica Angelika Savrayuk.

L’ingresso a Tennis & Friends è libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni basta andare sulla pagina del sito dell’evento di Torino 2022 .