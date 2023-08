Torna a casa dalle vacanze e si ritrova un enorme rettile in bagno: spaventoso

Il ritorno dalle vacanze non poteva essere più traumatico per una donna che una volta entrata nel proprio bagno si è trovata davanti un enorme serpente nel wc.

Una donna dell’Arizona di nome Michelle Lespron è rimasta scioccata quando di ritorno da una rilassante vacanza a Nashville ha trovato una sorpresa a dir poco agghiacciante che la attendeva all’interno del suo bagno

Una volta entrata nella propria abitazione infatti la donna si è recata nel suo bagno e una volta aperta la porta si è immediatamente accorta di non essere da sola.

Ad attenderla nel wc vi era infatti un serpente frusta, il serpente ha probabilmente risalito le tubature trovando nel water un posto comodo in cui riposarsi

Il ritrovamento del serpente nel bagno

Nonostante il bagno sia uno spazio privato questo particolare serpente è riuscito a infiltrarsi nelle tubature in modo così efficace che se la donna non avesse sollevato la tavoletta del WC non l’avrebbe sicuramente notato.

Secondo quanto riportato da 12 News, la signora Michelle di ritorno dalla vacanza a Nashville aveva appena iniziato a svuotare le valige e a mettere in ordine la propria casa quando ha scoperto il grosso serpente nel wc. A quanto pare all’inizio la donna pensava che si trattasse di uno scherzo ma poi ha scopreso immediatamente che il serpente era vero e ha immediatamente chiuso la tavoletta del water preso il telefono e registrato un video.

Ovviamente la donna ha deciso di contattare dei professionisti per la rimozione del serpente dal bagno, nel video postato successivamente sui social si vede infatti un dipendente della compagnia locale Rattlesnake Solutions di nome Nick che si avvicina con sicurezza al rettile e lo afferra estraendolo dal wc.

Inutili sono state le proteste dell’intriso che per quanto fosse grande e intimidatorio pur avendo emesso un sinistro sibilo è stato rimosso immediatamente dall’abitazione.

Il proprietario di Rattlesnake Solutions che ha postato il video sui social ha successivamente identificato il serpente come una specie “látigo”, noto per essere un rettilineo veloce e intelligente, capace di arrampicarsi su alberi ed edifici e di nutrirsi addirittura di serpenti a sonaglio.

Il proprietario della compagnia ha anche sottolineato che sebbene questi serpenti siano molto comuni nel deserto dell’Arizona la sua presenza nei WC è un evento assurdo che nessuno si sarebbe mai aspettato, l’uomo ha infatti definito l’accaduto come quasi improbabile facendo riferimento alle statistiche che indicano 1 caso del genere su 1500.

Pur essendo un evento molto raro , la donna si è trovata a dover affrontare un serpente nel proprio bagno e il video diffuso in rete ha sollevati nuove questioni sulla convivenza tra essere umano e animali selvatici. Va infatti garantita la sicurezza di entrambi e anche se questo incidente è stato considerato come un’anomalia statisticamente improbabile è stato dimostrato da questo video e dell’esperienza traumatica della donna che tutto è possibile