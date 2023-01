Torino-Verona 1-1, Miranchuk risponde a Djuric

Torino e Verona pareggiano 1-1 nella gara valida per la 16esima giornata di Serie A. La squadra di Juric si porta a 22 punti mentre il Verona a 6 ancora in ultima posizione. Primo tempo senza grandi azioni pericolose fino al 45′ quando il lampo di Djuric, che di testa sfrutta perfettamente un corner battuto da Lazovic e porta in vantaggio il Verona.

Il Torino ad inizio ripresa prova a raddrizzare al gara e ci riesce al 64′ con una perla di Miranchuk, che di sinistro dai 25 metri, dopo aver ricevuto da Schuurs, fulmina Montipò per l’1-1. I granata provano a trovare il successo che sfiorano al termine del sesto minuto di recupero con Lukic che dopo l’uscita sbagliata di Montipò, di testa a porta vuota mette il pallone alto.