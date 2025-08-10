Torino-Valencia: dove vedere il Trofeo Naranja in streaming

Il Torino continua il suo percorso di preparazione in vista dell’imminente stagione calcistica, che inizierà con il match di Coppa Italia contro il Modena, seguito dall’incontro con l’Inter nella prima giornata di Serie A.
L’ultimo test amichevole si terrà in Spagna, dove i granata affronteranno il Valencia per il Trofeo Naranja. Questo evento rappresenta un’importante occasione per il Torino, che diventa così la decima squadra italiana a partecipare a questo torneo estivo, un club esclusivo che include già nomi come Inter, Fiorentina e Milan.
Le formazioni per il match saranno rivelate nelle ore precedenti all’incontro, permettendo ai tifosi di scoprire quali giocatori saranno schierati in campo. Questo test si propone non solo di affinare la condizione fisica dei giocatori, ma anche di alzare il livello di competitività per l’imminente avvio delle gare ufficiali.